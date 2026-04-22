به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست مشترک با مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به اهمیت ارتقای سطح تعاملات میان دو دستگاه حاکمیتی، اظهار کرد: به‌طور قطع، هم‌افزایی نهادی میان سازمان ثبت اسناد و وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند به دستاوردهای ارزشمند و ماندگاری در حوزه صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از میراث‌فرهنگی، یک وظیفه ملی و همگانی به شمار می‌رود، افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چارچوب مأموریت‌های ذاتی خود، ایفای نقش فعال و مؤثر در تثبیت مالکیت و صیانت حقوقی از آثار تاریخی را در دستور کار قرار داده و با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.

بابایی در ادامه، تثبیت اسناد مالکیت آثار تاریخی را از جمله پیچیده‌ترین فرآیندهای ثبتی توصیف کرد و گفت: به‌عنوان نمونه، در پرونده هگمتانه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پهنه‌های تاریخی کشور در همدان، اقدامات گسترده و چندلایه‌ای انجام شد که در نهایت به صدور سند برای این مجموعه ارزشمند انجامید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به فرآیند پیچیده صدور سند برای کاخ گلستان، تصریح کرد: در این پرونده، ۴۷ سند حدی به‌دقت مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت. موقعیت خاص این مجموعه در بافت متراکم و تاریخی بازار تهران، بر پیچیدگی‌های کار افزوده بود، اما با تلاش‌های تخصصی و هماهنگ، این مأموریت به‌نحو مطلوب به سرانجام رسید.

وی این دستاوردها را نتیجه رویکرد علمی، تخصصی و هماهنگ میان دستگاه‌های ذی‌ربط دانست و خاطرنشان کرد: استمرار این مسیر، نیازمند تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، فنی و کارشناسی در سطح ملی است.

پیش از آغاز این نشست، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه حسین‌امین رحیمی، وزیر دادگستری، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، از موزه سازمان ثبت اسناد و املاک بازدید کردند؛ بازدیدی که در راستای تقویت پیوند میان حافظه تاریخی مکتوب و میراث عینی کشور ارزیابی می‌شود.

انتهای پیام/