مهرانگیز قلاوند، نقال، شاهنامه‌خوان و مربی هنرهای نمایشی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با بیان اینکه شاهنامه به زنان حس غرور و جایگاه می‌دهد، گفت: حقوق زنان در ایران باستان برابر با مردان بوده و این موضوع در نقالی شاهنامه پررنگ‌تر دیده می‌شود. همین حس مرا به سمت شاهنامه و هنر نقالی سوق داد.

او با اشاره به بیت فردوسی «هرآنکس که شاهنامه‌خوانی کند/ اگر زن بود پهلوانی کند» افزود: نقالی شاهنامه برای من تجربه‌ای الهام‌بخش و توانمندساز بوده است.

قلاوند نخستین شخصیتی را که در شاهنامه توجه او را جلب کرده گردآفرید عنوان کرد و گفت: زنان در شاهنامه زیرک، خردمند، پهلوان و عشق‌ورز هستند و دوشادوش مردان حماسه‌سازی می‌کنند. گردآفرید نماد شجاعت، دلاوری و زیبایی خردمندانه است و آرزوی هر زنی است که مانند او نقش‌آفرین لحظات حماسی شاهنامه در دفاع از مرز و بوم باشد.

این نقال و مربی با اشاره به تصویر زنان در شاهنامه بیان کرد: فردوسی زنان را با صفاتی چون خردمند، پهلوان، پاکدامن، فرزانه و هوشیار ستوده است. زنان امروز نیز همچون گذشته با تلاش و مبارزه، دوشادوش مردان نقش‌آفرینی می‌کنند.

قلاوند درباره واکنش مخاطبان به حضور یک نقال زن اظهار کرد: بله، واکنش‌ها متفاوت است. برای بسیاری از مخاطبان حضور یک زن در مقام نقال جذاب و حتی شگفت‌انگیز است.

او گردآفرید را تأثیرگذارترین شخصیت زن شاهنامه در اجراهای خود دانست و افزود: این شخصیت همیشه بیشترین تأثیر احساسی را بر مخاطبان دارد، زیرا نمادی از شجاعت، عزت و خرد زن ایرانی است. زنی دلاور و زیرک و شجاع بود و این خصوصیات در زن امروز ایرانی بیدار می‌کند و این زنان به خود افتخار می‌کنند.

قلاوند، در ادامه گفت‌وگو با تأکید بر نقش مؤثر زنان شاهنامه، گفت: شخصیت‌هایی مانند تهمینه، رودابه، گردآفرید و فرانک پیام‌های ارزشمندی برای زنان امروز دارند؛ پیام‌هایی از جنس خرد، شجاعت و توان تصمیم‌سازی. این زنان نشان می‌دهند که زن ایرانی از گذشته تا امروز نقش‌آفرین و اثرگذار بوده است.

او افزود: در اجراها تلاش می‌کنم بخش‌هایی را که زنان در آن نقش کلیدی دارند، پررنگ‌تر کنم. با تغییر لحن، ریتم روایت و حرکات آیینی، نقش زنان را برجسته می‌کنم تا مخاطب عظمت آنان را بهتر لمس کند.

قلاوند درباره چالش‌های نقالی برای زنان گفت: باورهای سنتی هنوز برای بعضی مخاطبان مانع است، اما همین چالش به یک فرصت تبدیل شده؛ چون مردم وقتی اجرای یک نقال زن را می‌بینند، استقبال بیشتری نشان می‌دهند. امروز دختران و زنان بسیاری مشتاق یادگیری نقالی هستند و این هنر در میان زنان در حال احیا و گسترش است.

این نقال زن پیام مشترک زنان شاهنامه به زنان امروز را چنین توصیف کرد: زن ایرانی توانمند است؛ اگر بخواهد می‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد.

او آینده نقالی از نگاه زنان را امیدوارکننده دانست و تصریح کرد: نسل جدید نقالان زن، خلاق‌تر و تحصیل‌کرده‌ترند و روایت‌گری شاهنامه را با هنرهای نمایشی، موسیقی و اجراهای نو ترکیب می‌کنند. آینده این هنر با حضور زنان، روشن‌تر از گذشته است.

قلاوند زنان شاهنامه را الگویی برای توانمندسازی زنان امروز دانست و بیان کرد: تهمینه نماد خرد است، رودابه تابوشکن، فرانک مادر خردمند یک پهلوان و گردآفرید نماد شجاعت. هرکدام الگویی برای زنان امروز هستند.

او در پایان اعلام کرد که اگر بخواهد داستانی را بازآفرینی کند، نبرد گردآفرید را انتخاب خواهد کرد، زیرا به گفته او این روایت ترکیبی از خرد، شجاعت و زیبایی زن ایرانی است و می‌تواند نسل امروز را بیشتر با قدرت زنان آشنا کند.

