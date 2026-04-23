بهنام حسین‌پور، مربی و برگزیده جشنواره‌های متعدد صنایع‌دستی، به عنوان بهره‌بردار نخستین خانه صنایع‌دستی بخش خصوصی در نقده، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا چشم‌انداز روشنی را برای این حوزه ترسیم کرده است و گفت: این مجموعه با هدف احیای هنر و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه، گام‌های نوآورانه‌ای برداشته است.

حسین‌پور که از اوایل نوجوانی با شور و علاقه فراوان وارد دنیای صنایع‌دستی، به ویژه هنر معرق و منبت شده، انگیزه اصلی خود را از افتتاح این خانه، معرفی پتانسیل‌های منطقه و حمایت از هنرمندان محلی عنوان می‌کند.

او معتقد است: شهرستان نقده با داشتن پیشینه‌ای تاریخی غنی و آثار باستانی ارزشمند همچون تپه حاجی فیروز و حسنلو، گنجینه‌ای از الهام برای هنرمندان محسوب می‌شود.

این بهره‌بردار خانه صنایع‌دستی که در نظر دارد با ایجاد فروشگاه، کارگاه‌های آموزشی و فضایی برای برگزاری نمایشگاه، گامی موثر در جهت معرفی و فروش محصولات بردارد، افزود: برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی و اجرای طرح‌های آموزشی نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه خواهد بود.

حسین‌پور در خصوص ارتقای کیفیت و تنوع محصولات، بر نظارت دقیق در مراحل تولید، ارزیابی مرغوبیت و همچنین مطالعه سلیقه مصرف‌کنندگان تاکید دارد ابراز کرد: طراحی محصولات جدید و کاربردی امری حیاتی است و با بکارگیری اساتید مجرب در بخش طراحی، می‌توان بر یکی از چالش‌های اساسی آثار تولیدی هنرمندان غلبه کرد.

او، تعامل سازنده و شفاف میان هنرمندان، بخش خصوصی و نهادهای دولتی را عامل اصلی دستیابی به نتایج چشمگیر و ارزشمند می‌داند و بر ضرورت تلاش برای ایجاد و پایداری این تعاملات، به منظور حفظ منافع تمامی طرفین تاکید می‌کند.

این مربی صنایع‌دستی با یادآوری اینکه شهرستان نقده با داشتن هنرمندانی برجسته در رشته‌های هنرهای چوبی، گلیم‌بافی، سراجی سنتی، سازسازی و شیشه‌گری، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه صنایع‌دستی دارد، خواستار حمایت از این هنرمندان و بهره‌برداری هدفمند از توانمندی‌هایشان در جهت توسعه منطقه شد.

بهره‌بردار خانه صنایع‌دستی گفت: با افتتاح این خانه صنایع‌دستی، نقده گامی بلند در جهت معرفی و توسعه هنر و فرهنگ خود برداشته و امید است با حمایت مسئولان و مشارکت هنرمندان، شاهد شکوفایی روزافزون این حوزه باشیم.

