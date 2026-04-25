محسن صالحانی بهرهبردار خانه بومگردی «سرای میرزا» از استان مازندران، منطقه روستایی کُجور، روستای صالحان در یادداشتی نوشت: ریشههای مشترک انسانی
زیرساخت زندگی اجتماعی تمامی انسانها در اقصینقاط این کره خاکی، از دل کانونهای محلی و روستایی برخاسته است. خانههای بومگردی، نه فقط یک اقامتگاه، که تجلیگاه گرمای خانواده و نخستین پیوندهای اجتماعی بشرند. اشتراک این تجربه زیسته، زمینهساز همدلی و همدردی عمیق میان ملتها، بهویژه در دوران سخت و پرالتهاب است.
ما با بهرهگیری از قدرت رسانه و ارتباطات بینالمللی، ساختار اولیه و ریشههای شکلگیری تمدن امروزمان را به دنیا معرفی میکنیم. هدف ما در این مرحله، آشنا ساختن جامعه جهانی با بنیادهای بینظیر اجتماعی، شخصیتی و باورهای مبتنی بر آزادی و کرامت انسانیِ مردمان ایرانزمین است.
بومگردیها با نمایش «حقیقتِ زندگی»، سدی استوار در برابر تبلیغات کذب و ایرانهراسی ایجاد میکنند. ما با تکیه بر اصالت خانواده و زیست بوممدار، در برابر تخریب فرهنگ و هویت خاک سرزمین کهنمان میایستیم تا چهره واقعی ایران را از ورای غبارهای سیاسی به جهانیان نشان دهیم.
در این مرحله، با تعامل هوشمندانه و حمایت حاکمیتی در زیرساختهای اینترنت بینالملل، نمایشی زیبا و تبلیغاتی وسیع از خانههای بومگردی در عرصه جهانی ارائه میدهیم. این معرفی، فراتر از گردشگری، یک حرکت همسو برای پیوند میان مردم اقلیمهای مختلف و تقویت زبان اعتراض ملتها علیه سیاستهای استعماری و جنگطلبانه است.
بومگردی، زبان مشترک ما برای صلح است. ما معتقدیم هر خانه بومگردی، سنگی است که در بنای صلح جهانی گذاشته میشود تا با تکیه بر اشتراکات انسانی، پیوندی ناگسستنی میان قلبهای مردم دنیا ایجاد کند.
