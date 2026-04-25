به گزارش خبرنگار میراثآریا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، ظهر امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشستی با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، که در مرکز هوشمند رصد اطلاعات و دادهکاوی این جمعیت برگزار شد، به تشریح ابعاد عملیاتی و راهبردی خدمات امداد و نجات در جریان جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) پرداخت.
وی با ارائه آمار از گستره خسارات وارده، اظهار داشت: در این جنگ، ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ نقطه غیرنظامی دچار آسیب شد و در این میان، بیش از ۶ هزار عملیات امداد و نجات به ثبت رسید که حاصل آن، نجات ۷ هزار و ۲۱۵ نفر از زیر آوار بوده است.
کولیوند با تاکید بر رویکرد نظاممند هلالاحمر در مستندسازی رخدادها، تصریح کرد: فرآیند ثبت، ضبط و مستندسازی این جنایتها با هدف ارائه به نهادهای بینالمللی از جمله صلیب سرخ جهانی، دادستانی دیوان کیفری بینالمللی، سازمان ملل متحد و مراجع حقوق بشری در دستور کار قرار دارد.
رئیس جمعیت هلالاحمر در ادامه از برگزاری نشستهای تخصصی و مستمر با نهادهای بینالمللی خبر داد و افزود: در تعامل با صلیب سرخ جهانی، اسناد و شواهد مرتبط با آسیبهای واردشده—از جمله خسارات به مجموعه تاریخی کاخ سعدآباد—به نمایندگان این نهاد ارائه شده و آمادگی کامل برای انتقال سایر مستندات مربوط به ابنیه و میراثفرهنگی به مجامع بینالمللی وجود دارد.
وی با اشاره به پیوند میان حوزه امداد انسانی و صیانت از میراثفرهنگی، این همافزایی را نشانهای از رویکرد جامع هلالاحمر در مواجهه با بحرانها دانست و تاکید کرد: حفظ جان انسانها و صیانت از هویت تاریخی، دو وجه مکمل در مدیریت بحرانهای معاصر بهشمار میروند.
کولیوند همچنین به راهاندازی پویش مردمی «ایران ما» اشاره کرد و گفت: این پویش با هدف تقویت همبستگی ملی و جلب مشارکت اقشار مختلف، از هنرمندان تا مقامات داخلی و بینالمللی، شکل گرفته است.
وی افزود: پیوستن وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به همراه بیش از ۱۰ هزار نفر از پرسنل این وزارتخانه، موجب تقویت سرمایه اجتماعی این حرکت و دلگرمی نیروهای امدادی شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر در جمعبندی سخنان خود، با تاکید بر تداوم رویکرد حرفهای، انسانی و بینالمللی این نهاد، خاطرنشان کرد: هلالاحمر با اتکا به تجربه میدانی، ظرفیت انسانی و پشتوانه اجتماعی، مسیر خود را در خدمترسانی، مستندسازی و پیگیری حقوقی با قوت ادامه خواهد داد.
