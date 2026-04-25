به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در سازمان هلال‌احمر و در نشست تخصصی مرکز هوشمند رصد اطلاعات و داده‌کاوی این جمعیت، ضمن تجلیل از عملکرد میدانی و انسان‌دوستانه نیروهای امدادی در جریان جنگ اخیر، به تبیین ابعاد نظری و راهبردی نقش این نهاد در ساختار قدرت و سرمایه اجتماعی کشور پرداخت.

وی در آغاز سخنان خود با تصریح بر ماهیت پیام‌محور این حضور، اظهار داشت: انگیزه ما از حضور در این جمع، انتقال یک پیام روشن است؛ ما به‌عنوان دولت و مجموعه مدیریتی کشور، خود را داوطلبانه در کنار خانواده بزرگ هلال‌احمر تعریف می‌کنیم و بیش از ده‌هزار نفر از همکاران وزارتخانه، آمادگی خود را برای هم‌افزایی در این میدان اعلام می‌دارند.

صالحی‌امیری با ارائه چارچوبی از «کانون‌های قدرت» در شرایط بحران، سه سطح متمایز اما هم‌پیوند را برشمرد و تصریح کرد: در جنگ آمریکایی-صهیونی علیه ملت ایران، کانون نخست قدرت، نیروهای مسلح بودند که با شرافت، غیرت و صلابت در برابر دشمن ایستادند؛ کانون دوم، مردم ایران—اعم از زنان و مردان—بودند که با تغییر در گفتمان کنشگری و با ادبیات جان‌فدایی، در صحنه اجتماعی حضور یافتند و با بسیج جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر، مطالبه بقای ایران و نظام سیاسی را صورت‌بندی کردند و کانون سوم، نهادهای دولتی و خدماتی همچون هلال‌احمر بودند که به‌مثابه موتور محرکه میدان، کارکردی حیاتی در تداوم حیات اجتماعی ایفا کردند.

وی با تاکید بر جایگاه ممتاز هلال‌احمر در این منظومه، افزود: اگر قرار بر اعطای مدال در این میدان باشد، بی‌تردید باید آن را به رزمندگان، شهدا و مجموعه هلال‌احمر اعطا کرد؛ چراکه این نهاد، پرچم انسانیت را در ارتفاعی هم‌تراز با قله‌های هویتی ایران به اهتزاز درآورده است.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، با تمرکز بر مفهوم «سرمایه اجتماعی» به‌عنوان یک مقوله کلیدی در علوم اجتماعی، خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی واجد سه مؤلفه بنیادین است: اعتماد، رضایتمندی و مشارکت. باور من این است که هلال‌احمر امروز در میان تمامی دستگاه‌های کشور، از بالاترین سطح اعتماد اجتماعی برخوردار است؛ سرمایه‌ای که واجد ماهیتی اخلاقی و انسانی است.

وی افزود: در تجربه زیسته جامعه ایران، هلال‌احمر به‌عنوان نهاد متبلور سرمایه انسانی و اخلاقی، جایگاهی بی‌بدیل یافته است؛ نهادی که در هر نقطه بحران، بی‌درنگ حضور می‌یابد و کنشگری آن، به‌طور مستقیم به بازتولید اعتماد اجتماعی منجر می‌شود.

صالحی‌امیری با تبیین نسبت میان اعتماد و رضایتمندی، تصریح کرد: زمانی که سرمایه اجتماعی تولید می‌شود، نخستین پیامد آن شکل‌گیری اتحاد است و در پی آن، رضایتمندی اجتماعی پدید می‌آید. جامعه ایران، جامعه‌ای هوشیار، وفادار، اخلاق‌گرا و منسجم است و نسبت به کنش‌های صادقانه، واکنش مثبت و سریع نشان می‌دهد؛ چنان‌که در جریان جنگ اخیر، نگاه مردم آسیب‌دیده در زیر آوارها، پیش از هر چیز متوجه هلال‌احمر بود و این امر، گواهی روشن بر سطح بالای اعتماد عمومی به این نهاد است.

وی ادامه داد: این اعتماد انباشته، در نهایت به مشارکت اجتماعی می‌انجامد و امروز شاهد آن هستیم که جمعیتی بالغ بر پنج میلیون نفر در شبکه هلال‌احمر تعریف می‌شوند؛ ظرفیتی که با الحاق داوطلبانه نیروهای دیگر، قابلیت گسترش بیشتری نیز دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ابعاد مختلف این تجربه، اظهار داشت: آنچه شما در میدان انجام دادید، خلق یک روایت ماندگار از انسانیت، ایثار و مسئولیت‌پذیری بود که در حافظه تاریخی ایران ثبت خواهد شد. جامعه ایران، جامعه‌ای قدرشناس است و این کنش‌ها را در حافظه تاریخی خود ذخیره می‌کند.

وی با تمایزگذاری میان سرمایه‌های مادی و معنوی، تصریح کرد: سرمایه‌های مادی—از جمله زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و دارایی‌های فیزیکی—ماهیتی زوال‌پذیر دارند، اما سرمایه‌های انسانی و اخلاقی، واجد ماندگاری تاریخی هستند و آنچه امروز هلال‌احمر تولید کرده، از این سنخ سرمایه‌هاست.

صالحی‌امیری در ادامه با دعوت صریح از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، بر ضرورت بازنمایی این فداکاری‌ها تاکید کرد و گفت: این صحنه‌های عظیم ایثار باید با زبان سینما، ادبیات، موسیقی و هنر ثبت و روایت شوند تا در نظام آموزشی آینده—از مدارس تا دانشگاه‌ها—به‌عنوان نمونه‌های عینی از کنشگری اخلاقی و ملی مورد مطالعه قرار گیرند.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر مؤلفه استقلال فرهنگی و تاریخی ایران، تصریح کرد: ایرانیان در طول تاریخ نشان داده‌اند که هرگز تابع اراده بیگانگان نخواهند شد؛ همان‌گونه که در تجربه تاریخی سلطه مغولان، فرهنگ ایرانی بر سلطه نظامی غلبه یافت، امروز نیز شاهد غلبه اراده ملی بر خواست دشمنان هستیم.

وی در پایان، با ادای احترام به مقام شهدا—به‌ویژه شهدای جنگ اخیر و شهدای هلال‌احمر—اظهار داشت: امنیت، آرامش و امکان زیست امروز ما، مرهون خون شهدایی است که با ایثار خود، حیات اجتماعی این سرزمین را تضمین کردند.

در خاتمه این نشست، صالحی‌امیری با اهدای لوح سپاس به پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، به نمایندگی از تمامی نیروهای این نهاد، از خدمات گسترده و مسئولانه آنان در سراسر کشور تقدیر به‌عمل آورد.

انتهای پیام/