نظام سلامت در خط مقدم تامین آرامش اجتماعی قرار دارد/ فداکاری کادر درمان باید به گفتمان ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز دوشنبه ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در بازدید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیدار با محمدرضا ظفرقندی و معاونان این وزارتخانه، با اشاره به تحولات سفرهای نوروزی امسال اظهار کرد: نوروز ۱۴۰۵ را میتوان نقطهای متمایز در الگوی سفر ایرانیان دانست؛ تغییری که از جنس ارتقای درک اجتماعی نسبت به امنیت، آرامش و کیفیت زیست است.
وی با بیان اینکه حجم سفرها همچنان در سطح قابلتوجهی قرار داشته، افزود: بیش از ۲۹ میلیون و ۷۳ هزار سفر در کشور ثبت شد، اما شکل و مقصد این سفرها متفاوت بود و نشان داد جامعه در حال تجربه الگوهای جدیدی از زیست و سفر است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به گرایش قابلتوجه به مناطق روستایی تصریح کرد: بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر روستاها را برای اقامت انتخاب کردند؛ این موضوع بیانگر توجه روزافزون جامعه به فضاهای بومی، آرام و امن است و میتواند مبنای سیاستگذاریهای آینده قرار گیرد.
او این تحول را فرصتی برای توسعه پایدار دانست و گفت: راهبرد «بازگشت به روستا» با هدف فعالسازی اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و تقویت مهاجرت معکوس در دستور کار قرار گرفته و اعطای هزاران تسهیلات بومگردی در همین راستا در حال اجراست.
صالحیامیری با اشاره به نمونههای موفق در این حوزه افزود: در برخی مناطق، راهاندازی یک واحد بومگردی توانسته به احیای کامل یک روستا، ایجاد اشتغال پایدار و بازگشت ساکنان منجر شود؛ این تجربهها نشاندهنده ظرفیت بالای زیستبومهای محلی در توسعه ملی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد نظام سلامت در ایام نوروز را شایسته تقدیر دانست و گفت: اورژانس کشور با حضور گسترده و پاسخگویی مؤثر، نقش مهمی در تأمین آرامش و اطمینان خاطر مردم ایفا کرد و هزاران خدمت درمانی و امدادی را در سراسر کشور ارائه داد.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اهمیت بازنمایی این خدمات افزود: اطلاعرسانی دقیق و حرفهای از خدمات نظام سلامت، میتواند به تقویت احساس امنیت روانی در جامعه کمک کند و سرمایه اجتماعی را ارتقا دهد.
او با اشاره به شرایط اجتماعی و ضرورت تقویت تابآوری عمومی تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و اطمینان است و حضور میدانی و مؤثر نهادهای خدمترسان، بهویژه در حوزه سلامت، نقش تعیینکنندهای در این زمینه دارد.
صالحیامیری در ادامه، نظام سلامت را از ارکان اصلی خدمترسانی در شرایط خاص دانست و گفت: وزارت بهداشت، اورژانس و هلالاحمر با حضور فعال در میدان، نشان دادهاند که همواره در کنار مردم هستند و این سرمایهای ارزشمند برای کشور محسوب میشود.
وی در پایان با اشاره به جلوههای انسانی و اخلاقی در عملکرد کادر درمان اظهار کرد: فداکاریهای کادر درمان، بهویژه در شرایط دشوار، جلوهای از تعهد و مسئولیتپذیری اجتماعی است که باید بهعنوان یک گفتمان الهامبخش در جامعه تبیین و تقویت شود.
