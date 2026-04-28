به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ایکوم ایران به مناسبت روز جهانی موزه، مصادف با ۲۸ اردیبهشت، نمایشگاه عکسی با موضوع «موزه‌ها در جنگ» برگزار می‌کند و در همین راستا از تمامی عکاسان و مستندسازان علاقه‌مند دعوت شده است آثار خود را با کیفیت قابل چاپ و با موضوع یادشده به دبیرخانه ایکوم ایران ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان، آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه ایکوم ایران به آدرس: تهران، پایین‌تر از چهارراه سرچشمه، کوچه کمیلی، خانه‌موزه پروین اعتصامی ارسال کنند.

انتهای پیام/