علیرضا تابش، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با اشاره به برگزاری این نشست با حضور مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی، اعضای هیأتمدیره، معاونان، مدیران هگتا و مدیران عامل شرکتهای تابعه اظهار کرد: در این جلسه، گزارش جامعی از عملکرد دوره جدید هگتا ارائه و بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی نوظهور، توسعه مدلهای مشارکت و تقویت همافزایی میان شرکتهای زیرمجموعه تأکید شد.
تابش با بیان اینکه دوره جدید فعالیت هگتا با رویکرد اصلاح ساختار و ارتقای بهرهوری آغاز شده است، گفت: استقرار حکمرانی شفاف، تقویت انضباط مالی، بازآرایی ساختار مدیریتی و ارتقای جایگاه هگتا در زیستبوم گردشگری کشور از مهمترین اولویتهای ما بوده است.
مدیرعامل هگتا افزود: تمامی اصلاحات و بازطراحیهای انجامشده در ساختار هلدینگ و شرکتهای تابعه با هدف بهینهسازی منابع، شفافسازی فرآیندها، چابکسازی سازمان و تأمین صرفه و صلاح مجموعه و در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده و نتایج آن در عملکرد شرکتها قابل ارزیابی است.
وی همچنین بر احیای نظام نظارت، تقویت فرآیند تصمیمسازی، توسعه تعاملات راهبردی و بازآفرینی هویت سازمانی تأکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که هگتا به مجموعهای جریانساز و اثرگذار در صنعت گردشگری کشور تبدیل شود.
تابش با اشاره به اقدامات ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل هگتا در دو جنگ اخیر تحمیلی تصریح کرد: برنامهریزیها در سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران انجام شد تا ضمن حفظ پایداری خدمات، مسئولیت اجتماعی مجموعه نیز بهدرستی ایفا شود.
وی ادامه داد: صنعت گردشگری بهطور طبیعی از شرایط بحرانی متأثر میشود، اما با پیشبینیهای لازم و هماهنگی میان شرکتهای تابعه، علاوه بر کنترل پیامدهای جنگ و استمرار خدماترسانی، بخشی از ظرفیتهای مجموعه را در مسیر حمایت از هموطنان و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی فعال کردیم.
مدیرعامل هگتا روایتسازی حرفهای از اقدامات و برنامهها را از دیگر اولویتهای دوره جدید برشمرد و افزود: امروز نحوه تبیین دستاوردها و ایجاد تصویر روشن از آینده، بخشی از مسئولیت مدیریت است و در این مسیر تلاش کردهایم اعتمادسازی و شفافیت را تقویت کنیم.
تابش با اشاره به تمرکز ویژه هگتا بر توسعه گردشگری سلامت گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما، شکلدهی به زنجیرهای منسجم از خدمات درمان، اقامت، حملونقل و پشتیبانی برای گردشگران سلامت است.
وی افزود: ظرفیتهای موجود در شرکتهای تابعه، از جمله گروه هتلهای هما، شرکت حملونقل ریلی رجا، آژانس خدمات سفر و سایر زیرساختهای اقامتی، این امکان را فراهم کرده است که با همکاری دستگاههای مرتبط، بهویژه معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی، هگتا به یکی از بازیگران مؤثر گردشگری سلامت کشور تبدیل شود.
مدیرعامل هگتا در ادامه با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی مدیران شرکتهای تابعه از جمله گروه هتلهای هما، رجا، سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، مجتمعهای توریستی و رفاهی آبادگران ایران، آژانس بینالمللی تأمین و دهکده ساحلی انزلی اظهار کرد: در این نشست، ضمن بررسی دستاوردها و چالشها، پیشنهادهایی برای تسهیل مسیر فعالیتها، تأمین مالی پروژهها و ارتقای کیفیت خدمات مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: همافزایی میان هلدینگ و معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی میتواند زمینهساز تعریف مدلهای نوین مشارکت، جذب سرمایه و فعالسازی ظرفیتهای مغفول در حوزه گردشگری و خدمات وابسته باشد.
تابش در پایان با اشاره به سخنان معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: در این نشست بر ضرورت شناسایی فرصتهای جدید اقتصادی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و حرکت بهسوی نوآوری در مدلهای کسبوکار تأکید شد و امیدواریم با تداوم این تعاملات، مسیر توسعه پایدار در خانواده تأمین اجتماعی شتاب بیشتری بگیرد.
