مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس نخبگان و سمن‌های میراث آریا در یادداشتی نوشت: برگزاری سلسله نشست‌های «تاب‌آوری تاریخی ایرانیان» در شهر کتاب اهواز، تنها یک برنامه فرهنگی نیست؛ نشانه‌ای است از نیازی عمیق‌تر در بطن شهری که بیش از هر زمان دیگری به رشد فرهنگی، گفت‌وگو و شکوفایی فکری نیاز دارد. اهواز، با همه ظرفیت‌های انسانی، تاریخی و هنری‌اش، شهری است که می‌تواند یکی از کانون‌های مهم اندیشه و فرهنگ در کشور باشد؛ اما تحقق این ظرفیت، نیازمند استمرار چنین حرکت‌هایی است.

نخستین نشست این مجموعه، با حضور منوچهر جوکار و بهمن ساکی، در آغاز سال نو برگزار شد؛ گفت‌وگویی که به واکاوی ریشه‌های تاریخی تاب‌آوری ایرانیان پرداخت. همین آغاز، حامل پیامی روشن بود: بازگشت به سرمایه‌های فکری و فرهنگی گذشته، می‌تواند چراغ راه امروز باشد.

در دومین روایت، با حضور عاطفه رشنویی و روح‌الله مجتهدزاده، مسئله «ابعاد حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی» در کانون توجه قرار گرفت. پرداختن به میراث فرهنگی، صرفاً دغدغه‌ای تاریخی نیست؛ بلکه اقدامی برای حفظ هویت جمعی و تقویت حس تعلق اجتماعی است. جامعه‌ای که میراث خود را می‌شناسد و پاس می‌دارد، در برابر بحران‌ها استوارتر می‌ایستد.

سومین نشست، با نگاهی به نقش نمایش ایرانی در شکل‌گیری تاب‌آوری فرهنگی، به هنر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقاومت اجتماعی می‌پردازد. تعزیه و روحوضی، نه فقط گونه‌هایی از نمایش، بلکه سازوکارهایی فرهنگی برای مواجهه با اندوه، فشار و دشواری بوده‌اند؛ گاه با سوگ، گاه با طنز و خنده. حضور منصور ناصری و حسن موگویی در این نشست، فرصتی است برای بازخوانی این سنت‌های نمایشی به‌عنوان بخشی از حافظه زنده و مقاوم ایرانیان.

اما اهمیت این نشست‌ها برای اهواز فراتر از موضوعات مطرح‌شده در آن‌هاست. شهری که با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از هر چیز به تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد. رشد شاخص‌های فرهنگی ـ از سرانه مشارکت در رویدادهای فرهنگی گرفته تا تقویت گفت‌وگوهای میان‌رشته‌ای و حضور فعال نخبگان مستقیماً بر کیفیت زیست شهری اثر می‌گذارد.

چنین نشست‌هایی موجب افزایش سرمایه اجتماعی از طریق گردهم‌آوردن اندیشمندان، هنرمندان و شهروندان، باعث تقویت هویت فرهنگی شهر با تمرکز بر تاریخ، هنر و میراث می‌شود. از سویی گسترش فضای گفت‌وگو و تفکر انتقادی، ایجاد امید و انگیزه برای مشارکت نسل جوان در فعالیت‌های فرهنگی و در نهایت، ارتقای شاخص‌های توسعه فرهنگی که زیربنای توسعه پایدار شهری است.

اهواز برای شکوفایی، تنها به زیرساخت‌های عمرانی نیاز ندارد؛ به زیرساخت‌های فرهنگی نیز نیازمند است. شهر کتاب اهواز با میزبانی این مجموعه نشست‌ها، گامی مؤثر در جهت ساختن همین زیرساخت نرم و پایدار برداشته است؛ زیرساختی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی، بالارفتن سطح آگاهی عمومی و تقویت حس تعلق شهروندان به شهرشان باشد.

«تاب‌آوری تاریخی ایرانیان» در این معنا، تنها موضوع یک سلسله نشست نیست؛ تمرینی است برای خودِ شهر اهواز. تمرینی برای ایستادن، اندیشیدن، گفت‌وگو کردن و از دل فرهنگ، راهی برای آینده گشودن.

