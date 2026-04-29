به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جمعیت ایران‌گردی و جهان‌گردی فانوس به نمایندگی از سمن‌های استان تهران، در راستای مسئولیت اجتماعی خود، در ۹ اردیبهشت در اجتماع بزرگ امام رضایی‌های تهران حضوری چشمگیر داشت. این رویداد که همزمان با ولادت امام رضا(ع) در خیابان آزادی برگزار شد، شاهد مشارکت گسترده عموم مردم و دوستداران اهل بیت (ع) بود.

مهدی زمانی، مدیرعامل سمن فانوس، با اشاره به نقش فعال این سمن در راهپیمایی، اظهار داشت: سمن فانوس با نگاهی آینده‌نگر، همواره بر نقش و جایگاه سمن‌ها در زنجیره ارزش گردشگری تاکید داشته و خود را برای دوران پس از جنگ و عصر شکوفایی گردشگری ایران آماده می‌کند.

وی افزود: این سمن که فعالیت خود را از ۱۵ سال پیش آغاز کرده، در زمینه‌های آموزش گردشگری، حفظ محیط زیست و برگزاری تورهای گردشگری داخلی سابقه درخشانی دارد.

در این برنامه که از ساعت ۱۴ تا پایان شب ادامه داشت، سمن فانوس با ارائه میان‌وعده به شرکت‌کنندگان و معرفی اهداف و چگونگی عضویت در سمن‌های گردشگری، نقش خود را در معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری و اجتماعی استان ایفا کرد. این حضور فعال، نشان‌دهنده عزم جدی سمن‌ها برای مشارکت در توسعه و رونق صنعت گردشگری کشور است.

