سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیجفارس در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با تبریک این روز به ملت ایران اظهار کرد: روز ملی خلیجفارس یادآور تاریخی استوار، هویتی دیرپا و پیوندی عمیق میان ملت ایران و پهنهای آبی است که هزاران سال نام «فارس» را بر سینه خود نگاه داشته است. خلیجفارس تنها یک جغرافیا نیست، بلکه خاطرهای مشترک، ستون امنیت ملی و دروازه تعاملات تمدنی ایران با جهان به شمار میآید.
وی با اشاره به جایگاه استان خوزستان در این معادله تاریخی افزود: خوزستان، همجوار با اروندرود و دروازه ورودی به خلیجفارس، همواره نقشی تعیینکننده در سازوکارهای دریایی، اقتصادی و انسانی جنوب کشور داشته است. از بنادر آبادان و خرمشهر تا ایستادگی مثالزدنی مردم این دیار در سختترین روزهای تاریخ، خوزستان یکی از ستونهای پایدار امنیت و آبادانی سواحل جنوبی کشور بوده است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه تحولات سالهای اخیر، اهمیت راهبردی خلیجفارس را بیش از گذشته آشکار کرده است، تصریح کرد: این تحولات اگرچه فضای منطقه را با پیچیدگیهایی همراه کرده، اما بار دیگر نشان داده است که پایداری و امنیت این پهنه ارزشمند، نیازمند دوراندیشی، همبستگی ملی و اتکا بر توانمندیهای اقتصادی، فرهنگی و انسانی کشور است. خوزستان نیز در این مسیر، نقشآفرینی مسئولانه و سازنده را وظیفهای ملی میداند.
موالیزاده توسعه بنادر، گسترش حملونقل دریایی، تقویت اقتصاد دریامحور و افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی جنوب را از اولویتهای اصلی استان عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، جامعه دانشگاهی و همراهی مردم شریف خوزستان، این خطه بتواند سهم تاریخی خود را در پویایی خلیجفارس با قدرت ادامه دهد.
وی روز ملی خلیجفارس را فراتر از یک مناسبت جغرافیایی دانست و خاطرنشان کرد: این روز یادآور غیرت جاودان مردمی است که نام این آبی نیلگون را برای همیشه در تاریخ تثبیت کردند. امروز همچنین فرصت پاسداشت رشادتهای مردانی است که با نثار جان خود، عزت و استقلال این مرزوبوم را صیانت کردند.
استاندار خوزستان با گرامیداشت یاد و نام شهدای نیروی دریایی ارتش و سپاه گفت: افتخار دارم به نمایندگی از مردم شریف خوزستان، یاد شهدای والامقام نیروی دریایی را گرامی بدارم؛ دلاورانی که بیادعا و استوار، حافظان اصلی خلیجفارس و مایه عزت کشور در عرصههای بینالمللی بودند.
موالیزاده در ادامه به نقش شهید دریادار علیرضا تنگسیری اشاره کرد و افزود: یاد و نام شهید تنگسیری، فرمانده دلاور نیروی دریایی، برای همیشه در تاریخ دفاع دریایی کشور ماندگار خواهد بود. او با اتکا بر تجربه، ایمان و روحیه ایثار، نقشی تأثیرگذار در پاسداری از امنیت خلیجفارس ایفا کرد و نامش به عنوان یکی از چهرههای شاخص مقاومت دریایی ایران ثبت شده است.
وی همچنین با اشاره به جانفشانیهای صورتگرفته در عرصه مأموریتهای دریایی افزود: ناوچه «دنا» نیز یکی از نمادهای تلاش و آمادگی نیروهای دریایی کشور بود که یاد و خاطره شهدای آن همواره در دل مردم ایران زنده خواهد ماند. موالیزاده تأکید کرد: این رشادتها، سرمایههای معنوی ایران در مسیر پاسداری از امنیت آبهای سرزمینی هستند.
استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: تا زمانی که فرهنگ ایثار و مقاومت در میان ملت ایران زنده است، راه دفاع از عزت و منافع ملی هموار خواهد بود.
