پروانه بختیاری، فعال اجتماعی و مدیر پویش چهارشنبهها با کارون، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به دو دهه فعالیت داوطلبانه خود در حوزه بهبود محیطزیست شهری، از تبدیل ۱۴ قطعه زمین بایر و رهاشده به پارکهای محلهای در اهواز خبر داد و تأکید کرد که علاوه بر پویش چهارشنبهها با کارون، توسعه فضای سبز میتواند اهواز را به یکی از مقاصد جذاب گردشگری طبیعی و شهری جنوب کشور تبدیل کند.
بختیاری که فعالیتهای اجتماعی خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرده، گفت: با توجه به کمبود پارک و فضای سبز در اهواز، پیگیری تبدیل زمینهای خالی و محل تجمع نخاله و حشرات را شروع کردم. پس از سالها تلاش و همراهکردن مسئولان و مردم، موفق شدیم ۱۴ زمین رهاشده را در مناطق مختلف شهر به پارکهای محلهای تبدیل کنیم.
او افزود: در این مسیر تعداد زیادی از شهروندان داوطلب به ما پیوستند؛ چه در مطالبهگری و چه در کاشت نهال. از اعضای پویش چهارشنبهها با کارون صمیمانه قدردانی میکنم.
بختیاری با اشاره به اهمیت گردشگری شهری اظهار کرد: گسترش فضای سبز تنها به زیبایی شهر کمک نمیکند؛ بلکه میتواند باعث جذب گردشگر نیز بشود. وقتی یک شهر به رنگ و طراوت آراسته شود، هم شهروندان احساس تعلق بیشتری پیدا میکنند و هم مسافران، اهواز را شهری برای گشتوگذار و توقف بیشتر میبینند.
به گفته او، وجود پارکهای محلهای در کنار ساحل کارون، همجواری با محلههای قدیمی، و امکان برگزاری برنامههای فرهنگی در محیطهای سبز تازهساختهشده، میتواند فرصتهای تازهای در گردشگری شهری اهواز ایجاد کند.
او ادامه داد: در بسیاری از شهرهای جهان، فضاهای سبز شهری به یکی از جاذبههای اصلی گردشگری تبدیل شدهاند. پارکهای شهری، باغها و مسیرهای پیادهروی نهتنها کیفیت زندگی شهروندان را بالا میبرند، بلکه در جذب گردشگران داخلی و خارجی نیز نقش مهمی دارند. اهواز نیز با داشتن رودخانه کارون، پلهای تاریخی و محلههای قدیمی ظرفیت آن را دارد که با توسعه فضای سبز و ساماندهی محیطهای شهری، به یک مقصد گردشگری متفاوت در جنوب کشور تبدیل شود.
بختیاری افزود: اگر این فضاهای سبز با برنامههای فرهنگی، جشنوارههای شهری، بازارچههای صنایعدستی و فعالیتهای هنری همراه شوند، میتوانند به نقاط زنده گردشگری شهری تبدیل شوند؛ مکانهایی که هم گردشگران از آنها بازدید کنند و هم اقتصاد محلی از حضور مسافران بهرهمند شود.
مدیر پویش چهارشنبهها با کارون به یکی دیگر از فعالیتهای گروه اشاره کرد و گفت: پویش چتر برای محافظت از اشعه خورشید را از سه سال پیش آغاز کردیم و با چتر در خیابان تردد میکنیم تا فرهنگ استفاده از وسیلههای محافظتی در برابر گرما و آفتاب تند اهواز را ترویج دهیم.
بختیاری درباره یکی از فعالیتهای ماندگار پویش توضیح داد: برای گرامیداشت عزیزانی که اعضای بدن خود را اهدا کردند، پویش کاشت نهال به نام اهداکنندگان را ایجاد کردیم. با هر نهالی که به زمین سپرده میشود، نام و یاد آن افراد نیکوکار زنده میماند.
او در ادامه گفت: پویش اهواز پایتخت گلهای کاغذی از سال ۹۸ شروع شد و تاکنون هزاران گل کاغذی در سطح شهر کاشتهایم. از نمونههای شاخص این کار، کاشت گسترده گلهای کاغذی در بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز و همچنین در محدوده جنب سیلو است.
بختیاری همچنین معتقد است توسعه گلکاری و ایجاد مسیرهای گل در سطح شهر میتواند به یک هویت بصری تازه برای اهواز تبدیل شود. به گفته او، بسیاری از شهرهای گردشگری جهان با یک نماد طبیعی شناخته میشوند و گلهای کاغذی میتوانند یکی از نمادهای زیباشناختی شهر اهواز باشند؛ عنصری که در عکسهای گردشگران، فضای شهری و خاطره سفر به این شهر ماندگار شود.
بختیاری در پایان از مردم اهواز دعوت کرد که برای آبادانی شهر خود منتظر نمانند و شخصاً قدم بردارند: از همه شهروندان میخواهم برای سرسبزی و زیبایی اهواز آستین بالا بزنند. این شهر با دستهای خود مردم دوباره جان میگیرد.
