بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا حمامی، فعال حوزه گردشگری، مدیر اقامتگاه بومگردی «شمسالعماره» و عضو هیئتمدیره انجمن حرفهای اقامتگاههای بومگردی خراسان جنوبی، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به اهمیت این نشست گفت: در این جلسه، مسائل و چالشهای اصلی صنعت گردشگری استان، پیشنهادها، راهکارها و چشمانداز آینده این بخش بهصورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
او با بیان اینکه در نشست بر حمایت جدی و عملی از واحدهای گردشگری و اقامتی تأکید شده است، افزود:
در این نشست بر اجرای دقیق و غیرسلیقهای قوانین در حوزه گردشگری تأکید شد. حتیالامکان نباید هیچ واحد گردشگری و اقامتی در استان به تعطیلی کشیده شود. پرهیز از تصمیمگیریهای غیرکارشناسی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت انجمنهای حرفهای استان بهعنوان بازوی مشورتی و تخصصی پیشنهاد شد. بر جلوگیری از دخالت نهادها و ارگانهای فاقد تخصص در امر گردشگری تأکید شد. ضرورت پرهیز از نگاه دوگانه و اجرای سلیقهای قانون در برخورد با فعالان گردشگری مطرح شد. همچنین پیگیری جدی تأمین زیرساختهای موردنیاز توسعه گردشگری، از دیگر محورهای این نشست بود.
حمامی با قدردانی از متولیان برگزاری این نشست اظهار کرد: از رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، حجتالاسلام زارعحسینی، معاون اجتماعی دادگستری استان، و همچنین مدیرکل و معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی به خاطر دغدغهمندی و ابتکار عمل در برگزاری چنین نشستهایی صمیمانه تشکر میکنیم.
او با اشاره به شرایط حساس کنونی بخش گردشگری، افزود: استمرار اینگونه نشستهای تخصصی میتواند کمک شایانی به حل مشکلات فعالان این صنعت و تسهیل فعالیت واحدهای گردشگری در استان کند.
حمامی گردشگری را صنعتی زودبازده توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه در هر نقطه از کشور، بهویژه در خراسان جنوبی، ظرفیتها و زیباییهای منحصربهفرد طبیعی، تاریخی و فرهنگی وجود دارد، توسعه گردشگری میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال محلی، توانمندسازی سرمایهگذاران بومی و رونق اقتصادی مناطق مختلف ایفا کند.
انتهای پیام/
نظر شما