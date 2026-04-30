بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نخستین همایش ملی «خانه، فضای شش وجهی: فضای زندگی انسانی» توسط انجمن علمی فضای معماری نو ایران در سه روز ۲۶، ۲۷ و ۲۸ اردیبهشتماه با همکاری خانه معماری فلامکی در تهران برگزار میشود.
محورهای پژوهشی این همایش، خانه و جامعه ایرانی، خانه و معماری ایرانی، خانه و طبیعت در ایران، خانه و شیوه زندگی امروز، خانه و تاریخ مرمت در ایران، خانه، تاریخ و باستانشناسی ایران، خانه و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهری است.
در بخش نشست خانه، تاریخ و باستانشناسی ایران، با شعار؛ ایران خانه ما که روز ۲۷ اردیبهشتماه ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود، محمد منصور فلامکی، حسن فاضلی نشلی، سونیا شیدرنگ، فریدون بیگلری، علیرضا قلی نژاد پیربازاری، محمد حسن طالبیان و مصطفی پورعلی حضور دارند.
نخستین همایش ملی «خانه، فضای شش وجهی: فضای زندگی انسانی»، در خانه دکتر فلامکی برگزار خواهد شد و علاوه بر آن به صورت مجازی هم دسترسی برخط خواهد داشت.
