به گزارش خبرنگار میراثآریا، ارکستر موسیقی ملی ایران عصر پنجشنبه ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، همزمان با گرامیداشت روز ملی خلیجفارس، کنسرتی با عنوان «آن آبی ایرانی» را در تالار وحدت به روی صحنه برد؛ اجرایی که در چارچوب دیپلماسی فرهنگی و با رویکرد بازنمایی هویت تاریخی-تمدنی ایران طراحی و ارائه شد.
این برنامه با رهبری همایون رحیمیان و آواز حسین علیشاپور، تلاشی هنرمندانه برای بازخوانی مفاهیم ملی و تقویت گفتمان هویتی پیرامون خلیجفارس به شمار میرود؛ مفاهیمی که در بستر موسیقی فاخر ایرانی، به شکلی اثرگذار و مخاطبمحور عرضه شد.
در این رویداد، محسن حاجیمیرزایی و سیدرضا صالحیامیری به همراه جمعی از مسئولان حضور داشتند. پیش از آغاز اجرا نیز آیینی نمادین با هدف تکریم جانفدایان نبردهای اخیر در برابر رژیمهای آمریکایی-صهیونی برگزار شد که طی آن از نمایندگان نهادهای امدادی و خدماتی از جمله هلالاحمر، اورژانس، آتشنشانی و نیز نمایندهای از دلاوران ناوشکن دنا، بهعنوان نماد مقاومت و ایثار ملی، تجلیل به عمل آمد.
