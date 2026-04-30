۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴

با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛

«آن آبی ایرانی» در تالار وحدت طنین‌انداز شد/ تجلی موسیقی ملی در پاسداشت هویت تاریخی خلیج‌فارس

ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز حسین علیشاپور، همزمان با روز ملی خلیج‌فارس، آثاری فاخر تحت عنوان «آن آبی ایرانی» را در تالار وحدت اجرا کرد؛ برنامه‌ای که با حضور مقامات ارشد و آیینی نمادین از تجلیل جان‌فدایان، بر پیوند عمیق هنر، هویت ملی و مقاومت تاریخی تاکید داشت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارکستر موسیقی ملی ایران عصر پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با گرامیداشت روز ملی خلیج‌فارس، کنسرتی با عنوان «آن آبی ایرانی» را در تالار وحدت به روی صحنه برد؛ اجرایی که در چارچوب دیپلماسی فرهنگی و با رویکرد بازنمایی هویت تاریخی-تمدنی ایران طراحی و ارائه شد.

این برنامه با رهبری همایون رحیمیان و آواز حسین علیشاپور، تلاشی هنرمندانه برای بازخوانی مفاهیم ملی و تقویت گفتمان هویتی پیرامون خلیج‌فارس به شمار می‌رود؛ مفاهیمی که در بستر موسیقی فاخر ایرانی، به شکلی اثرگذار و مخاطب‌محور عرضه شد.

در این رویداد، محسن حاجی‌میرزایی و سیدرضا صالحی‌امیری به همراه جمعی از مسئولان حضور داشتند. پیش از آغاز اجرا نیز آیینی نمادین با هدف تکریم جان‌فدایان نبردهای اخیر در برابر رژیم‌های آمریکایی-صهیونی برگزار شد که طی آن از نمایندگان نهادهای امدادی و خدماتی از جمله هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و نیز نماینده‌ای از دلاوران ناوشکن دنا، به‌عنوان نماد مقاومت و ایثار ملی، تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021000614
مهدی نورعلی
مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha