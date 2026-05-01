۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴

هاآرتص: گردشگری سرزمین‌های اشغالی فروپاشیده است/ سقوط ۸۸ درصدی ورود گردشگران خارجی در سایه جنگ

روزنامه هاآرتص در گزارشی از وقوع یکی از عمیق‌ترین بحران‌های صنعت گردشگری سرزمین‌های اشغالی خبر داد و اعلام کرد که از هفتم اکتبر تاکنون، ورود گردشگران خارجی به این منطقه با سقوطی ۸۸ درصدی مواجه شده؛ رخدادی که به اعتقاد تحلیلگران، نشانه‌ای آشکار از فرسایش امنیت، تضعیف تصویر بین‌المللی و فروپاشی عملیاتی زیرساخت‌های گردشگری در شرایط جنگی است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزنامه هاآرتص در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که صنعت گردشگری سرزمین‌های اشغالی پس از تحولات هفتم اکتبر، وارد یکی از بحرانی‌ترین ادوار خود شده و عملا با فروپاشی گسترده مواجه است.

بر اساس این گزارش، ورود گردشگران خارجی به سرزمین‌های اشغالی از زمان آغاز جنگ تاکنون، ۸۸ درصد کاهش یافته؛ آماری که بیانگر سقوط تقاضای سفر و از دست رفتن اعتماد بین‌المللی نسبت به ثبات و امنیت این منطقه است.

هاآرتص با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این بحران تاکید کرده است که تداوم ناامنی و فضای جنگی، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های گردشگری، اقامتی و خدماتی را از چرخه فعالیت خارج کرده و هتل‌ها، مراکز اقامتی و فعالان این صنعت با رکودی فراگیر و بی‌سابقه مواجه شده‌اند.

این روزنامه همچنین تصریح کرده است که در شرایط فعلی، تقاضا برای اقامت در هتل‌ها به‌شدت افت کرده و هیچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت سریع گردشگران تا پایان درگیری‌ها وجود ندارد؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر اقتصاد گردشگری، اشتغال و سرمایه‌گذاری در این بخش برجای بگذارد.

مهدی نورعلی
