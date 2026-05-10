تپه های رنگی اشتهارد یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی استان البرز است. تپه های اشتهارد یا قشلاق حسین خانی در شمال شهرستان اشتهارد و جنوب استان البرز قرار دارد. این منطقه که به کویر قارپوز آباد نیز مشهور است، در تمامی روزهای سال میزبان گردشگرانی است که به دنبال یک سفر روزه هستند. این کویر زیبا با طول ۶۰ کیلومتر و عرضی معادل ۲۰ کیلومتر در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین جاذبه های طبیعی شهرستان اشتهارد به شمار می رود. در میانه این کویر دیدنی، گنبدهای نمکی ای وجود دارد به دلیل خاک های خاص و رنگارنگ، به تپه های رنگی اشتهارد مشهور شده اند.