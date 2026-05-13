به گزارش میراث آریا، حوالی بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین تهران رخ داد. این زلزله در مرز تهران و مازندران به وقوع پیوست.

گزارش مرکز زلزله‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درباره زلزله‌های رخ داده در تهران به شرح زیر است:

بزرگی: ۴.۶

محل وقوع: مرز استان‌های تهران و مازندران - حوالی پردیس

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ - ۲۳:۴۶.۰۷

طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳

عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۲

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۸ کیلومتری پردیس (تهران)

۱۰ کیلومتری بومهن (تهران)

۱۱ کیلومتری رودهن (تهران)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۱ کیلومتری تهران

۷۷ کیلومتری کرج

این زلزله لرزش‌های دیگری را نیز به دنبال داشت.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه مجدد در تهران

بزرگی: ۴ ریشتر

محل وقوع: حوالی پردیس

زمان: ۲۶ دقیقه بامداد

عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۹ کیلومتری پردیس (تهران)

۱۱ کیلومتری بومهن (تهران)

۱۲ کیلومتری رودهن (تهران)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۰ کیلومتری تهران

۷۶ کیلومتری کرج

گزارش سومین زلزله تهران

بزرگی: ۳.۴

محل وقوع: حوالی پردیس

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ - ۰۰:۳۲.۴۴

طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳

عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۳

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۰ کیلومتری پردیس (تهران)

۱۱ کیلومتری بومهن (تهران)

۱۲ کیلومتری رودهن (تهران)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۱ کیلومتری تهران

۷۶ کیلومتری کرج

