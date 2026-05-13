به گزارش میراث آریا، حوالی بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه زلزلهای به بزرگی ۴.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین تهران رخ داد. این زلزله در مرز تهران و مازندران به وقوع پیوست.
گزارش مرکز زلزلهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درباره زلزلههای رخ داده در تهران به شرح زیر است:
بزرگی: ۴.۶
محل وقوع: مرز استانهای تهران و مازندران - حوالی پردیس
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ - ۲۳:۴۶.۰۷
طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳
عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۲
عمق زمینلرزه: ۱۰ کیلومتر
نزدیکترین شهرها:
۸ کیلومتری پردیس (تهران)
۱۰ کیلومتری بومهن (تهران)
۱۱ کیلومتری رودهن (تهران)
نزدیکترین مراکز استان:
۴۱ کیلومتری تهران
۷۷ کیلومتری کرج
این زلزله لرزشهای دیگری را نیز به دنبال داشت.
گزارش مقدماتی زمینلرزه مجدد در تهران
بزرگی: ۴ ریشتر
محل وقوع: حوالی پردیس
زمان: ۲۶ دقیقه بامداد
عمق زمینلرزه: ۸ کیلومتر
نزدیکترین شهرها:
۹ کیلومتری پردیس (تهران)
۱۱ کیلومتری بومهن (تهران)
۱۲ کیلومتری رودهن (تهران)
نزدیکترین مراکز استان:
۴۰ کیلومتری تهران
۷۶ کیلومتری کرج
گزارش سومین زلزله تهران
بزرگی: ۳.۴
محل وقوع: حوالی پردیس
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ - ۰۰:۳۲.۴۴
طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳
عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۳
عمق زمینلرزه: ۱۰ کیلومتر
نزدیکترین شهرها:
۱۰ کیلومتری پردیس (تهران)
۱۱ کیلومتری بومهن (تهران)
۱۲ کیلومتری رودهن (تهران)
نزدیکترین مراکز استان:
۴۱ کیلومتری تهران
۷۶ کیلومتری کرج
انتهای پیام/
نظر شما