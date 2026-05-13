وقوع ۳ زمین‌لرزه در تهران

زلزله‌ای با قدرت ۴.۶ شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه تهران را لرزاند و به دنبال آن دو پس‌لرزه باقدرت ۴ و ۳.۴به وقوع پیوست.

به گزارش میراث آریا، حوالی بامداد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین تهران رخ داد. این زلزله در مرز تهران و مازندران به وقوع پیوست. 

گزارش مرکز زلزله‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران درباره زلزله‌های رخ داده در تهران به شرح زیر است: 

بزرگی: ۴.۶
محل وقوع: مرز استان‌های تهران و مازندران - حوالی پردیس
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ - ۲۳:۴۶.۰۷
طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳
عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۲
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها: 
۸ کیلومتری پردیس (تهران) 
۱۰ کیلومتری بومهن (تهران) 
۱۱ کیلومتری رودهن (تهران) 

نزدیکترین مراکز استان: 
۴۱ کیلومتری تهران
۷۷ کیلومتری کرج

این زلزله لرزش‌های دیگری را نیز به دنبال داشت. 

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه مجدد در تهران

بزرگی: ۴ ریشتر
محل وقوع: حوالی پردیس
زمان: ۲۶ دقیقه بامداد
عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها: 
۹ کیلومتری پردیس (تهران) 
۱۱ کیلومتری بومهن (تهران) 
۱۲ کیلومتری رودهن (تهران) 

نزدیکترین مراکز استان: 
۴۰ کیلومتری تهران
۷۶ کیلومتری کرج

گزارش سومین زلزله تهران

بزرگی: ۳.۴
محل وقوع: حوالی پردیس
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ - ۰۰:۳۲.۴۴
طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳
عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۳
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها: 
۱۰ کیلومتری پردیس (تهران) 
۱۱ کیلومتری بومهن (تهران) 
۱۲ کیلومتری رودهن (تهران) 

نزدیکترین مراکز استان: 
۴۱ کیلومتری تهران
۷۶ کیلومتری کرج

