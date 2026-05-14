عملیات مرمت و باززنده‌سازی برج تاریخی روستای دستجرد با نقش‌آفرینی نیروهای جهادی کلید خورد. در این برنامه، رستگاری مدیرکل، فلاحتی معاون میراث‌فرهنگی یزد و ذوالفقاری رئیس میراث‌فرهنگی تفت با حضور میدانی و مشارکت مستقیم در کنار نیروهای جهادی، بر روند اجرای این پروژه نظارت کردند. این گزارش، روایتی از پیوند مدیریت میدانی و کار جهادی برای صیانت از میراث ماندگار شهرستان تفت و شکوه معماری خشت و گلی یزد است؛ تلاشی مشترک که اصالت را به این بنای کهن بازمی‌گرداند.