بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز گذشته (۲۶ فروردینماه) همزمان با آغاز پروژه مرمت قلعه تاریخی عزآباد، سید محمد رستگاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد به همراه محمدرضا فلاحتی معاون میراث فرهنگی از روند بازسازی این بنای ارزشمند در شهرستان اشکذر بازدید کرد.
این قلعه که قدمت آن به دوران ایلخانی بازمیگردد، از آثار شاخص تاریخی استان یزد بهشمار میرود و در این مرحله عملیات مرمت، استحکامبخشی و احیای حصارهای ضلع شرقی و غربی آن در دستور کار قرار گرفته است.
رستگاری در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاش گروههای جهادی، تشکلهای مردمنهاد و دانشجویان حاضر در پروژه گفت:
تجربه نشان داده است که هرگاه مردم در کنار دولت قرار گرفتهاند، روند حفاظت از میراثفرهنگی سرعت و کیفیت بیشتری یافته است. حضور نیروهای داوطلب و دانشجویان در مرمت آثار تاریخی، علاوه بر تقویت روحیه مشارکت اجتماعی، ضامن پایداری و ماندگاری این بناهاست.
او افزود: مشارکت مردمی، کلید حفظ مواریث تاریخی و انتقال آنها به نسلهای آینده است.
پروژه مرمت قلعه تاریخی عزآباد با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی یزد، گروههای جهادی، تشکل مردمنهاد «اسفنجرد» و تعدادی از دانشجویان علاقمند به مرمت آثار تاریخی در حال اجراست و تا جمعه ۲۸ فروردینماه به پایان خواهد رسید.
انتهای پیام/
نظر شما