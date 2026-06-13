کارگاه قوانین و مقررات دفاتر خدمات مسافرتی در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، به همت مؤسسه آموزشی پردیس گردشگری هفت اقلیم و با هدف دانشافزایی مدیران و فعالان حوزه گردشگری، کارگاه آموزشی ۲روزه قوانین و مقررات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با حضور ۲۲۰ نفر از مدیران، کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری در یزد برگزار شد.
این دوره آموزشی با هدف تبیین آخرین ضوابط اجرایی، حقوقی و نظارتی حاکم بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزار شد و شرکتکنندگان با چارچوبهای قانونی و الزامات نوین ارائه خدمات گردشگری آشنا شدند.
در این کارگاه، اسماعیل برات، معاون ادارهکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و محمدمهدی رجاییفرد، نایبرئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان یزد، بهعنوان مدرس حضور داشتند و به تشریح سرفصلهای تخصصی، قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی پرداختند.
این دوره آموزشی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۰ و ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۳ به میزبانی سالن همایش شهید آوینی یزد برگزار شد و با استقبال گسترده فعالان حوزه گردشگری همراه بود.
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