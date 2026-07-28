راهنمایان غیر مجاز تهدیدگر امنیت گردشگر و هویت تاریخی شهر هستند

ساناز شاهخواجه، رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری یزد، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا ضمن بیان اینکه فعالیت افراد غیرمجاز و فاقد صلاحیت در حوزه گردشگری، بهویژه در بافت تاریخی، اماکن گردشگری و سفرهای گروهی، تهدیدی جدی برای امنیت گردشگران، کیفیت خدمات و اعتبار گردشگری یزد است، اظهار کرد: تفاوت میان یک راهنمای گردشگری رسمی و فردی که بدون مجوز در این حوزه فعالیت میکند، صرفاً در داشتن یا نداشتن کارت شناسایی خلاصه نمیشود، بلکه این تفاوت در دانش تخصصی، تعهد حرفهای، مسئولیتپذیری و پاسخگویی قانونی معنا پیدا میکند.
او افزود: راهنمایان رسمی پس از گذراندن دورههای تخصصی در حوزههایی مانند تاریخ، معماری، مردمشناسی، طبیعتگردی، اصول هدایت تور، ارتباط با گردشگر، مدیریت گروه، مدیریت بحران، کمکهای اولیه و ارزیابی مخاطرات و همچنین طی مراحل قانونی و نظارتی، مجوز فعالیت دریافت میکنند و از همین رو، حضور آنان در تورها و برنامههای گردشگری مستقیماً با ارتقای کیفیت خدمات، افزایش امنیت سفر و ارائه اطلاعات درست و مستند به گردشگران ارتباط دارد.
رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری یزد با اشاره به اینکه یکی از مهمترین آسیبهای ناشی از فعالیت افراد غیرمجاز، ارائه روایتهای نادرست، غیرمستند و گاه تحریفشده از تاریخ و فرهنگ یزد است، تصریح کرد: این مسئله در شهری مانند یزد با جایگاه تاریخی و ثبت جهانی آن اهمیتی دوچندان دارد، چراکه روایتگری غیرتخصصی میتواند به هویت فرهنگی و تاریخی شهر آسیب وارد کرده و تصویر نادرستی از یزد در ذهن گردشگران داخلی و خارجی بر جای بگذارد.
شاهخواجه ضمن اشاره به اینکه راهنمایان گردشگری در واقع سفیران فرهنگی هر مقصد هستند و نقش مهمی در شکلگیری ذهنیت گردشگران نسبت به تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم دارند، گفت: در بسیاری از موارد، نخستین و ماندگارترین تصویری که گردشگر از یک شهر یا کشور در ذهن خود ثبت میکند، از طریق اطلاعات و رفتار راهنمای گردشگری شکل میگیرد و به همین دلیل سپردن این مسئولیت به افراد فاقد تخصص و مجوز، علاوه بر خدشهدار کردن اصالت اطلاعات، اعتبار مقصد گردشگری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
او با بیان اینکه راهنمایان رسمی تنها وظیفه معرفی جاذبهها را بر عهده ندارند، گفت: این افراد با اصول اخلاق حرفهای، نحوه تعامل با گردشگران، احترام به فرهنگ و باورهای جوامع محلی، حفاظت از محیطزیست و میراثفرهنگی و ارائه اطلاعات مستند آشنا هستند و همواره تلاش میکنند ضمن حفظ منافع گردشگران، از ارزشهای فرهنگی و تاریخی مقصد نیز صیانت کنند.
رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری یزد با اشاره به نقش راهنمایان در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: راهنمایان دارای مجوز، گردشگران را نسبت به قوانین بازدید از بناهای تاریخی، رعایت حریم آثار، خودداری از آسیب رساندن به بناها، حفظ پاکیزگی محیط و احترام به اماکن مذهبی و فرهنگی آگاه میکنند و این موضوع در شهری مانند یزد که بافت تاریخی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، اهمیت ویژهای دارد.
او افزود: معرفی صحیح ارزشهای جهانی بافت تاریخی یزد، ویژگیهای معماری، نظام زندگی در بافت و اهمیت حفاظت از این میراث ارزشمند، نیازمند دانش تخصصی است و روایتهای غیرکارشناسی میتواند درک نادرستی از این میراث جهانی در ذهن گردشگران ایجاد کند.
شاهخواجه با بیان اینکه ضرورت استفاده از راهنمایان رسمی تنها به بازدید از بافت تاریخی محدود نمیشود، تصریح کرد: در تورهای بروناستانی، طبیعتگردی، کویرنوردی و برنامههای فرهنگی نیز حضور راهنمای دارای کارت معتبر نقش مهمی در مدیریت صحیح سفر، پیشگیری از مخاطرات احتمالی، تصمیمگیری در شرایط اضطراری و تأمین امنیت جانی و روانی گردشگران دارد.
او ادامه داد: در شرایط بحرانی، راهنمایان آموزشدیده میتوانند اقدامات اولیه را تا زمان حضور نیروهای امدادی انجام دهند و با مدیریت صحیح گروه، از بروز خسارتهای بیشتر جلوگیری کنند؛ موضوعی که اهمیت آموزشهای تخصصی را بیش از پیش نشان میدهد.
رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری یزد با اشاره به مسئولیتهای قانونی راهنمایان دارای مجوز گفت: افراد فاقد مجوز در بسیاری از موارد تحت پوشش بیمههای حرفهای نیستند و در صورت بروز حادثه نیز مسئولیتپذیری قانونی روشنی ندارند، بنابراین استفاده از این افراد میتواند خسارتهای حقوقی، مالی و حتی امنیتی برای گردشگران و برگزارکنندگان سفر به همراه داشته باشد.
او افزود: فعالیت افراد غیرمجاز علاوه بر تهدید امنیت گردشگران، به اقتصاد رسمی گردشگری نیز آسیب وارد میکند، زیرا موجب ایجاد رقابت ناسالم، کاهش فرصتهای شغلی راهنمایان آموزشدیده و تضعیف انگیزه برای طی کردن فرآیندهای قانونی دریافت مجوز میشود.
شاهخواجه با تأکید بر اینکه مطالبه کارت شناسایی معتبر صادر شده از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حق هر گردشگر است، اظهار کرد: گردشگران باید پیش از آغاز سفر از معتبر بودن مجوز راهنمای خود اطمینان حاصل کنند، چراکه انتخاب راهنمای رسمی تنها انتخاب یک همراه سفر نیست، بلکه انتخاب امنیت، اصالت، کیفیت و آرامش بیشتر در تجربه سفر است.
او با اشاره به اینکه کیفیت راهنمایی گردشگری تأثیر مستقیمی بر میزان رضایت گردشگران دارد، گفت: هرچه اطلاعات ارائهشده مستندتر، روایتها دقیقتر و مدیریت سفر حرفهایتر باشد، احتمال بازگشت دوباره گردشگران و معرفی مقصد به دیگران نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع در توسعه پایدار گردشگری استان نقش مهمی ایفا میکند.
رئیس انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری یزد در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و تشدید نظارت بر فعالیتهای غیرمجاز در حوزه راهنمایی گردشگری خاطرنشان کرد: برخورد مستمر با متخلفان و حمایت از راهنمایان قانونمدار، در حقیقت حمایت از امنیت گردشگران، هویت فرهنگی یزد، حفاظت از میراث جهانی و اقتصاد سالم گردشگری استان است و در شهری تاریخی و جهانی مانند یزد، گردشگری باید بر پایه تخصص، مسئولیتپذیری و قانونمداری استوار باشد.
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