سامانه هوشمند مدیریت میراث؛ گام تازه یزد برای حفاظت از بافت تاریخی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بیبی فاطمه حقیرالسادات، با اشاره به برگزاری نشست بررسی طرح سامانه هوشمند مدیریت داراییهای میراثی در روز ۴ مردادماه اظهار کرد: این نشست با حضور مدیر شهرداری منطقه بافت تاریخی یزد، رئیس پژوهشهای شهرداری یزد و طراح این سامانه، برگزار شد و ابعاد مختلف طرح بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد افزود: در این جلسه، طراح این سامانه با ارائهای جامع، اهداف، ضرورتها و ظرفیتهای این طرح را تشریح کرد. بر اساس این طرح، در گام نخست دربهای تاریخی عرصه ثبت جهانی یزد شناسنامهدار شده و اطلاعات معماری، تاریخی، فنی، سوابق مرمت، موقعیت مکانی و سایر مشخصات آنها در قالب یک سامانه هوشمند ثبت و مدیریت میشود؛ ظرفیتی که در آینده قابلیت توسعه به سایر عناصر ارزشمند معماری بافت تاریخی را نیز خواهد داشت.
حقیرالسادات با بیان اینکه حفاظت از میراث تاریخی نیازمند بهرهگیری از فناوریهای نوین و مدیریت دادهمحور است، تصریح کرد: ایجاد یک بانک اطلاعاتی هوشمند از داراییهای میراثی، علاوه بر تسهیل فرآیند حفاظت و مرمت، امکان پایش مستمر، مستندسازی دقیق، تصمیمگیری مدیریتی و توسعه گردشگری هوشمند را نیز فراهم خواهد کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: خوشبختانه این طرح با استقبال و نظر مثبت مدیر شهرداری منطقه بافت تاریخی و مجموعه پژوهشهای شهرداری یزد همراه بود و اعضای حاضر، آن را اقدامی ارزشمند و آیندهنگر در حوزه حفاظت از میراثفرهنگی ارزیابی کردند.
او خاطرنشان کرد: بر اساس جمعبندی این نشست، مقرر شد طراح این سامانه در ادامه روند بررسی طرح، جلسهای نیز با معاون میراث فرهنگی برگزار کند تا زمینه همکاری مشترک و تکمیل ابعاد اجرایی آن فراهم شود.
حقیرالسادات در پایان ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همافزایی میان شورای اسلامی شهر، شهرداری یزد و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد این طرح به مرحله اجرا برسد و با شکلگیری سامانهای جامع برای مدیریت داراییهای میراثی، ضمن صیانت مؤثر از بافت تاریخی، میراث ارزشمند یزد برای نسلهای آینده به شکلی دقیق و ماندگار ثبت و حفظ شود.
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