به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنج‌شنبه 21 خردادماه و هم‌زمان با روز جهانی و هفته صنایع‌دستی، نشستی با حضور آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد، سید محمد رستگاری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، عبدالمجید عربی معاون صنایع‌دستی، جمعی از هنرمندان، فعالان صنایع‌دستی، استادان دانشگاه و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد ضمن تبریک هفته صنایع‌دستی، گزارشی از وضعیت این حوزه در استان و برنامه‌های در دست اجرا ارائه کرد.

در ادامه نیز معاون صنایع‌دستی استان به تشریح اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف این حوزه پرداخت و مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای سال گذشته در زمینه آموزش، تولید، توسعه رشته‌های صنایع‌دستی، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های اجرایی را تشریح کرد.

آیت‌الله مدرسی نیز در سخنانی با اشاره به جایگاه ارزشمند صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی جامعه، اظهار کرد: صنایع‌دستی به دلیل پیوند عمیق با اصالت، فرهنگ و پیشینه تاریخی این سرزمین، از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

او افزود: تداوم و ماندگاری هنرهای سنتی که از گذشته تاکنون حفظ شده‌اند، نشان‌دهنده غنای فرهنگی و تمدنی کشور است و باید برای پاسداری و تقویت این میراث گران‌بها تلاش بیشتری صورت گیرد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی صنایع‌دستی تصریح کرد: این حوزه علاوه بر نقش فرهنگی، می‌تواند در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار نیز اثرگذار باشد؛ ازاین‌رو لازم است با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد هنر فراهم شود.

او صنایع‌دستی را یکی از مهم‌ترین حاملان فرهنگ و هویت جامعه دانست و خاطرنشان کرد: توجه به ابعاد فرهنگی این حوزه و حفظ اصالت آثار و رشته‌های بومی، از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از آسیب و رکود در صنایع‌دستی است.

آیت‌الله مدرسی همچنین بر حفظ اصالت صنایع‌دستی یزد، به‌ویژه در رشته‌های بومی و شاخصی همچون زیورآلات سنتی و نساجی سنتی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به صیانت از ارزش‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد این هنرها شد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در پایان، جذب و حضور جوانان در عرصه صنایع‌دستی را از ضرورت‌های مهم این حوزه برشمرد و گفت: باید با فراهم‌سازی زمینه‌های لازم، نسل جوان بیش از گذشته به این هنر-صنعت ارزشمند گرایش پیدا کند تا شاهد پویایی، تداوم و رونق هرچه بیشتر صنایع‌دستی باشیم.

در بخش دیگری از این نشست، هنرمندان، فعالان بخش خصوصی صنایع‌دستی، دانشگاهیان و کارشناسان حاضر به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در زمینه توسعه صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان، آموزش، بازاریابی و حفظ اصالت هنرهای سنتی پرداختند و درباره مسائل و ظرفیت‌های این حوزه با آیت‌الله مدرسی به گفت‌وگو نشستند.

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