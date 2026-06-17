برگزاری آیین سنتی پوش بالا کنی در حسینیه چرخاب اردکان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در مراسم سنتی پوش بالا کنی حسینیه چرخاب اردکان که هرساله با مشارکت مردم محله برگزار میشود، پوش مخصوص سقف حسینیه چرخاب مطابق سنت دیرینه بر فراز حسینیه نصب شد.
این آیین بهعنوان یکی از جلوههای فرهنگ مذهبی و آیینهای کهن مردم اردکان، در فهرست آثار منقول فرهنگی ـ تاریخی کشور به شماره ۶۳۰۵۷ در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ به همت مصطفی هاتفی اردکانی به ثبت رسیده است.
پوش این آیین که قدمتی بیش از ۱۲۰ سال دارد و برای مسقف کردن حسینیه چرخاب مورد استفاده قرار میگیرد، از چهار قطعه مربعی و یک قطعه مستطیلی منقوش تشکیل شده و مساحتی حدود ۳۵۰ مترمربع را در برمیگیرد. این اثر توسط استاد محمدجعفر خیام اصفهانی با طراحی و دوختی هنرمندانه تهیه شده است.
بر روی این پوش نقوش متعددی از جمله شیر و خورشید به چشم میخورد که در فرهنگ ایران نمادی اسطورهای و مقدس به شمار میرود. همچنین نقش درخت زندگی که در اساطیر ایرانی جایگاهی ویژه دارد، در میان این نقوش دیده میشود که توسط دو شیر و خورشید محافظت میشود و در فرهنگ شیعی به عنوان شجره طیبه و نمادی از اهلبیت پیامبر اکرم (ص) شناخته میشود.
در پایان آیین سنتی نخلبرداری و مراسم عزاداری برگزار شد و همچنین به رسم یادبود درگذشتگان، نذوراتی میان حاضران و عزاداران توسط مردم توزیع شد.
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