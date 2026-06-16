به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سالار حسینی امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: استان یزد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری مذهبی کشور، در ایام محرم و صفر جلوه‌ای متفاوت از فرهنگ، هویت و باورهای دینی مردم این دیار را به نمایش می‌گذارد و هر ساله شمار زیادی از گردشگران برای مشاهده آیین‌های اصیل عزاداری به این استان سفر می‌کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد افزود: در طول ماه‌های محرم و صفر و به‌ویژه در ۱۳ روز نخست ماه محرم، برنامه‌های متنوعی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار می‌شود که شامل مراسم سنتی عزاداری، نخل‌گردانی، سینه‌زنی و زنجیرزنی، تعزیه‌خوانی، پخت نذورات مردمی، آیین‌های ویژه مساجد تاریخی و بازدیدهای فرهنگی از بافت تاریخی یزد است.

او با اشاره به جایگاه ویژه آیین‌های محرم یزد در میان گردشگران داخلی و خارجی گفت: بسیاری از این مراسم ریشه در سنت‌ها و باورهای چند صد ساله مردم استان دارد و به‌عنوان بخشی از میراث ناملموس فرهنگی ایران شناخته می‌شود. همین ویژگی سبب شده است که گردشگران علاوه بر حضور در مراسم مذهبی، با ابعاد فرهنگی و اجتماعی این آیین‌ها نیز آشنا شوند.

سالار حسینی ادامه داد: برای ایام محرم و صفر امسال، هماهنگی‌های لازم با فعالان گردشگری، راهنمایان تور، مراکز اقامتی و دستگاه‌های فرهنگی استان انجام شده تا خدمات مطلوبی به گردشگران ارائه شود و امکان حضور علاقه‌مندان در مراسم شاخص عزاداری در نقاط مختلف استان فراهم باشد.

معاون گردشگری یزد خاطرنشان کرد: بافت تاریخی جهانی یزد در کنار حسینیه‌ها، تکایا و مساجد تاریخی، فضای منحصربه‌فردی را برای تجربه گردشگری مذهبی ایجاد کرده است و گردشگران می‌توانند ضمن بازدید از آثار تاریخی، در آیین‌های مذهبی و سنتی این ایام نیز مشارکت داشته باشند.

او افزود: معرفی فلسفه قیام عاشورا، آشنایی گردشگران با فرهنگ نذر و نذری، روایت آیین‌های سنتی عزاداری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان از جمله برنامه‌هایی است که در قالب تورها و برنامه‌های فرهنگی برای بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده است.

سالار حسینی با بیان اینکه محرم و صفر در یزد صرفا یک مناسبت مذهبی نیست بلکه جلوه‌ای از هویت فرهنگی مردم این سرزمین است، تصریح کرد: تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری مذهبی، زمینه شناخت هرچه بیشتر فرهنگ عاشورایی یزد را برای گردشگران فراهم کنیم.

او در پایان ضمن بیان اینکه استان یزد به دلیل برخورداری از آیین‌های شاخص عزاداری، تکایا و حسینیه‌های تاریخی، مراسم نخل‌گردانی و سنت‌های دیرینه سوگواری، هر سال در ایام محرم و صفر به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری مذهبی کشور تبدیل می‌شود، گفت: استان یزد در طول ماه‌های محرم و صفر و به‌ویژه در ۱۳ روز نخست ماه محرم، پذیرای خیل علاقه‌مندان به فرهنگ و معارف عاشورایی است.

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