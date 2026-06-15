به گزارش خبرنگار میراثآریا، روز یکشنبه ۲۴ خردادماه، نشست هماندیشی مدیرکل پست استان یزد، رئیس اداره پست شهرستان بافق، سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافق و جمعی از هنرمندان صنایعدستی این شهرستان برگزار شد.
این نشست با هدف توسعه همکاریهای مشترک میان اداره پست و هنرمندان صنایعدستی و بررسی راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه تشکیل شد و حاضران درباره نحوه جمعآوری، بستهبندی و ارسال مرسولات و سفارشهای صنایعدستی به تبادلنظر پرداختند.
در ادامه، مسائل و چالشهای مرتبط با ارسال محصولات صنایعدستی ازجمله شیوههای بستهبندی، هزینه خدمات پستی، زمان تحویل، ایمنی و بیمه مرسولات مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای بهبود روند خدماترسانی ارائه شد.
مدیرکل پست استان یزد در این نشست بر استفاده از مهر ویژه شهر ملی حصیربافی بر مرسولات صادره از شهرستان بافق تأکید کرد و این اقدام را گامی مؤثر در معرفی هویت فرهنگی و هنری شهرستان دانست.
حمیدرضا آقاجانی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت تبلیغات در بستههای پستی برای معرفی توانمندیهای صنایعدستی بافق تأکید کرد.
موضوع بهرهگیری از ظرفیتهای بازاریابی و تولید محتوا برای معرفی آثار هنرمندان در این نشست مطرح شد و اداره پست بافق آمادگی خود را در چارچوب مسئولیت اجتماعی برای حمایت از فروش و معرفی محصولات صنایعدستی شهرستان اعلام کرد.
بر اساس مصوبات این نشست، اداره پست با همکاری میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافق نسبت به تولید محتوای تصویری و نوشتاری از آثار هنرمندان و انتشار آن در بسترهای ارتباطی و شبکههای اجتماعی اقدام خواهد کرد.
همچنین استفاده از فضای باجه اداره پست برای نمایش و معرفی محصولات صنایعدستی از دیگر برنامههای مورد توافق طرفین بود.
در پایان مقرر شد نشستهای مشترک میان اداره پست و میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بافق به صورت مستمر برگزار شود تا زمینه توسعه همکاریها و حمایت هرچه بیشتر از هنرمندان صنایعدستی شهرستان فراهم شود.
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