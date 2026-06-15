بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز گذشته ۲۳ خردادماه، جلسه هماهنگی بررسی راهکارهای حمایت از فعالان صنایعدستی میبد با حضور جمعی از اعضای انجمن زیلو، کارشناسان میراثفرهنگی و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.
مجید بهارستانی، شهردار میبد، در این نشست با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده میان صندوق کارآفرینی امید، بنیاد علوی و شهرداری میبد، اظهار کرد: با هدف حمایت از هنرمندان و توسعه صنایعدستی، برنامهریزی لازم برای ارائه ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات هدفمند در حال انجام است.
او افزود: این تسهیلات با اولویت احیای بازارهای تاریخی شهر میبد، بهرهبرداری از فضاهای شهری و بافت سنتی که شهرداری در بازآفرینی آنها نقش داشته است، به متقاضیان واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.
در ادامه این نشست، جواد فیاضی، نایبرئیس شورای اسلامی شهر میبد و نماینده صندوق کارآفرینی امید، با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره تولید در حوزه صنایعدستی گفت: هدف از اعطای این تسهیلات، تأمین مواد اولیه، تقویت فرآیند تولید و تضمین فروش محصولات در بازارهای هدف است تا زمینه رونق و پایداری فعالیتهای صنایعدستی فراهم شود.
همچنین در این جلسه پیشنهاد راهاندازی دفتر بازآفرینی در بافت تاریخی میبد با هدف تسهیلگری، ارائه خدمات مشاورهای و ایجاد ارتباط مؤثر با شهروندان و فعالان این محدوده مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
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