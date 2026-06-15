۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴

برنامه‌ریزی برای اعطای ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی میبد

برنامه‌ریزی برای اعطای ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی میبد

شهردار میبد از برنامه‌ریزی برای اعطای ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات هدفمند به فعالان صنایع‌دستی این شهرستان خبر داد و گفت: این تسهیلات با اولویت احیا و بهره‌برداری از بازارهای تاریخی، بافت سنتی و فضاهای شهری بازآفرینی‌شده ارائه خواهد شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته ۲۳ خردادماه، جلسه هماهنگی بررسی راهکارهای حمایت از فعالان صنایع‌دستی میبد با حضور جمعی از اعضای انجمن زیلو، کارشناسان میراث‌فرهنگی و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.

مجید بهارستانی، شهردار میبد، در این نشست با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده میان صندوق کارآفرینی امید، بنیاد علوی و شهرداری میبد، اظهار کرد: با هدف حمایت از هنرمندان و توسعه صنایع‌دستی، برنامه‌ریزی لازم برای ارائه ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات هدفمند در حال انجام است.

او افزود: این تسهیلات با اولویت احیای بازارهای تاریخی شهر میبد، بهره‌برداری از فضاهای شهری و بافت سنتی که شهرداری در بازآفرینی آن‌ها نقش داشته است، به متقاضیان واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.

در ادامه این نشست، جواد فیاضی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر میبد و نماینده صندوق کارآفرینی امید، با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره تولید در حوزه صنایع‌دستی گفت: هدف از اعطای این تسهیلات، تأمین مواد اولیه، تقویت فرآیند تولید و تضمین فروش محصولات در بازارهای هدف است تا زمینه رونق و پایداری فعالیت‌های صنایع‌دستی فراهم شود.

همچنین در این جلسه پیشنهاد راه‌اندازی دفتر بازآفرینی در بافت تاریخی میبد با هدف تسهیل‌گری، ارائه خدمات مشاوره‌ای و ایجاد ارتباط مؤثر با شهروندان و فعالان این محدوده مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

برنامه‌ریزی برای اعطای ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی میبد

انتهای پیام/

کد خبر 1405032502218
نجمه میثاق یزدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha