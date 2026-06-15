بررسی روند مرمت بناهای تاریخی بخش عقدا

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این نشست روز یکشنبه ۲۴ خردادماه با حضور دهیار روستای شمسآباد عقدا برگزار شد، مسائل و اولویتهای حوزه میراثفرهنگی و گردشگری بخش عقدا مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
در این جلسه، موضوع مرمت و احیای کاروانسرای ارجنان، قلعه تاریخی خرگوشی و ساماندهی انارستان منطقه به عنوان بخشی از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی و گردشگری بخش عقدا مطرح شد و راهکارهای اجرایی و تأمین اعتبارات موردنیاز بررسی شد.
مصطفی سپهری، سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اردکان، در این دیدار با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری اظهار داشت: با تدوین و اجرای طرحهای تشویقی و فراهمسازی بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی، میتوان زمینه راهاندازی و توسعه مجموعههای گردشگری در بخش عقدا را فراهم کرد.
در پایان، سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان در راستای حمایت از طرحهای مرمتی، قول مساعدت در زمینه تأمین و تحویل مصالح موردنیاز برای مرمت برج تاریخی روستای شمسآباد را ارائه کرد.
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