به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یک فعال سیاسی آمریکایی با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی انجمن هتلداران آمریکا اعلام کرد که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از رزرو اتاق‌های هتل مرتبط با مسابقات فیفا در شهرهای بوستون، دالاس، لس‌آنجلس، فیلادلفیا و سیاتل لغو شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای صنعت گردشگری و خدمات شهری آمریکا به همراه داشته باشد.

به گفته وی، آنچه قرار بود به یک جهش اقتصادی کم‌سابقه برای شهرهای میزبان تبدیل شود، اکنون در حال تبدیل شدن به بحرانی پرهزینه برای بخش اقامت، حمل‌ونقل، خدمات شهری و کسب‌وکارهای وابسته است. این فعال سیاسی، سیاست‌ها و فضای ایجادشده در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را عامل اصلی کاهش اعتماد و افت تمایل سفر به آمریکا عنوان کرده و تصریح کرده است: ترامپ این وضعیت را رقم زد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر، نهادهای صنفی و تخصصی صنعت گردشگری آمریکا نیز نسبت به تبعات کاهش سفرهای بین‌المللی هشدار داده‌اند. انجمن اقامتی آمریکا با انتشار ارزیابی‌هایی، نسبت به افت محسوس تقاضا در بازار گردشگری و آثار آن بر درآمدهای شهری، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات ابراز نگرانی کرده است.

