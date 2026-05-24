به گزارش میراث آریا، هیئت داوران جایزه فیپرشی جشنواره کن که امسال شامل پویا عاقلیزاده از ایران به همراه رنو بارونیان (فرانسه)، پاملا یان (بریتانیا)، الویرا دل گرچیو (ایتالیا)، تیری مرانژه (فرانسه)، ایوونته پینتو (برزیل)، ادین چوستو (بوسنی و هرزگوین)، تیلدا لی (چین) و محمد علا (الجزایر) است، در بخش رقابتی فیلم «فیورد» به کارگردانی کریستین مونجیو را به عنوان بهترین فیلم انتخاب کرد.
«بنیمانا» به کارگردانی ماری-کلمانتین دوسابژامبو نیز فیلم برگزیده فدراسیون بینالمللی منتقدان در بخش نوعی نگاه شد و «دختری ناشناس» به کارگردانی جینگ زو هم برنده بهترین فیلم در بخشهای جنبی هفته منتقدان و دو هفته کارگردان شد.
