«باران نم نم خواهد بارید» تا شانزدهم مرداد تمدید شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی این اثر، نمایش «باران نم نم خواهد بارید» به نویسندگی شهرام احمدزاده و کارگردانی تارا برزی که اجراهای خود را از دهم تیرماه آغاز کرده بود تا شانزدهم مرداد روی صحنه تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ماندگار شد.
زهرا پرهون، فروزان حسینی و محمد دهملایی، بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند.
این نمایش، اقتباسی از جهان رازآلود و تأملبرانگیز هاروکی موراکامی است که روایتی از حافظه، فقدان و مرز باریک میان زندگی و مرگ را به تصویر میکشد.
موسسه «هنر نمایش ایفا» به عنوان تهیهکننده و آرش دادگر، نویسنده و کارگردان نامآشنای تئاتر، به عنوان مشاور کارگردان این پروژه را همراهی میکنند.
دیگر عوامل این اجرا عبارتند از دستیار کارگردان و برنامهریز: مهدی روزبهانی، طراح صحنه و لباس: تارا برزی، طراح نور: آرش دادگر، مدیر روابط عمومی: نگار امیری، عکاس و طراح تیزر و سوشال مدیا: نوید عصمتی، دستیار تبلیغات: امیرحسین گودرزی، طراح گرافیک: نرگس صفری، عکاس: اردلان آشناگر، مدیر صحنه: محمدرضا عاشوری، منشی صحنه: مریم عابد، نورپرداز: امیرحسین شفیعی، گریم: آویسا محمدی و دستیاران صحنه: امیر پارسا و الناز فرهادی.
«باران نم نم خواهد بارید» تا شانزدهم مرداد هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه میرود و علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
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