به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عکس روز ناسا ابرهای تاریک گاز و غبار را در یک پس‌زمینه درخشان از ستاره‌ها به نمایش می‌گذارد.این شکل‌های تاریک عجیب، ابرهایی از غبار و گاز میان‌ستاره‌ای هستند که در میدان‌های غنی از ستاره و گاز هیدروژن درخشان قرار دارند و آن قدر بزرگ هستند که ممکن است بتوانند ستاره تشکیل دهند.

خانه این شکل‌های فضایی عجیب با نام «IC ۲۹۴۴» شناخته می‌شود و یک مهد ستاره‌ای درخشان است که در فاصله حدود ۷۶۰۰ سال نوری از زمین در صورت فلکی «قنطورس» (Centaurus) قرار دارد.

این شکل‌های فضایی، «گلبول تاریک» نامیده می‌شوند. بزرگترین نوع این گلبول‌های تاریک که اولین بار توسط «اندرو دیوید تاکری» (Andrew David Thackeray) در سال ۱۹۵۰ با استفاده از تلسکوپی در آفریقای جنوبی مشاهده شد، احتمالاً دو ابر جداگانه اما دارای همپوشانی است که هر کدام بیش از یک سال نوری عرض دارند.

این عکس برجسته از «رصدخانه ال سس» (El Sauce Observatory) در شیلی، همراه با سایر داده‌ها نشان می‌دهد که گلبول‌های تاکری در نتیجه تابش شدید فرابنفش از ستاره‌های جوان و داغ که به سحابی گسیلشی درخشان انرژی داده‌اند و آن را گرم می‌کنند، شکسته شده‌اند و در حال چرخش هستند.

این گلبول‌های تاریک و مشابه که با دیگر مناطق تشکیل ستاره مرتبط دانسته می‌شوند، ممکن است در نهایت توسط محیط خصمانه خود، مانند تکه‌های کره در یک ماهیتابه داغ از هم بپاشند.

انتهای پیام/