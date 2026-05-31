به گزارش میراث آریا، ناسا در طول دهه گذشته در حال توسعه هواپیمایی بوده است که روزی می‌تواند به سرعت‌های مافوق صوت و سفر سریع‌تر از سرعت صوت بدون تولید غرش‌های صوتی رعدآسا که معمولاً با این پروازها همراه است، برسد.

این هواپیما که ایکس-۵۹ (X-59) نام دارد، اولین پرواز خود را در ماه اکتبر انجام داد و در ماه‌های پس از آن چندین پرواز دیگر انجام داده است.

اکنون ناسا می‌گوید که آماده پرواز مافوق صوت است. طبق اعلام این سازمان فضایی، قرار است X-59 در اوایل ژوئن اولین پرواز مافوق صوت خود را انجام دهد و در ارتفاع حدود ۴۳ هزار پایی به سرعت بیش از ۶۳۰ مایل در ساعت برسد.

سپس در یک آزمایش تحت شرایط ماموریت واقعی، در ارتفاع حدود ۵۵ هزار پایی به سرعت ۹۲۵ مایل در ساعت (۱.۴ ماخ) خواهد رسید و پس از آن، به حداکثر سرعت خود یعنی ۱.۶ ماخ یا ۱۲۱۸ مایل در ساعت در ارتفاع ۶۰ هزار پایی خواهد رسید.

با این حال، ناسا هنوز آماده نمایش قابلیت‌های مافوق صوت بی‌صدای X-59 نیست.

ناسا خاطرنشان کرد: برای این مرحله از آزمایش، یک هواپیمای تعقیب‌کننده مافوق صوت سنتی، X-59 را همراهی خواهد کرد، بنابراین هرگونه صدای غرش آرامی که در مرحله فعلی آزمایش تولید می‌شود، توسط غرش‌های صوتی بلندتر و سنتی ناشی از تعقیب، پنهان خواهد شد.

