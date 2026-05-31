به گزارش میراث آریا، ستاره‌های تازه متولدشده در سحابی عقاب (Eagle Nebula) در حال شکل‌گیری هستند. آن‌ها به صورت ستون‌هایی از گاز و غبار متراکم، تحت تاثیر گرانش منقبض می‌شوند. تابش شدید این ستاره‌های درخشان تازه تشکیل شده باعث تبخیر مواد اطراف می‌شود.

این عکس که با تلسکوپ فضایی هابل در نور فروسرخ نزدیک گرفته شده است، به بیننده امکان می‌دهد تا از میان بخش زیادی از غبار غلیظی که ستون‌ها را در نور مرئی مات می‌کند، همه چیز را ببیند. این ساختارهای غول‌پیکر، چندین سال نوری طول دارند و به طور غیررسمی ستون‌های آفرینش نامیده می‌شوند.

سحابی عقاب که با خوشه ستاره‌ای باز «M۱۶» مرتبط است، حدود ۶۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. سحابی عقاب هدف مناسبی برای تلسکوپ‌های کوچک در بخشی غنی از سحابی آسمان به سمت صورت فلکی مار (Serpens) است.

