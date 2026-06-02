حمیدرضا پگاه، شکیب عیار شد/ بهروز مفید و علی هاشمی با یک سریال تاریخی

به گزارش میراث آریا، سیدعلی هاشمی به تهیهکنندگی بهروز مفید از حدود دو هفته پیش فیلمبرداری یک مجموعه جدید تلویزیونی به نام «شکیب عیار» را که به دوران قزلباشها برمیگردد، آغاز کردهاند.
بهروز مفید در جشنواره چهل و چهارم فیلم فجر گفته بود که قرار است فصل دوم «مهیار عیار» ساخته شود، اما داستانی متفاوت با بازیگرانی متفاوت خواهد داشت.
«شکیب عیار» این بار حمیدرضا پگاه را با خود همراه دارد، رامین ناصرنصیر هم از جمله بازیگرانی است که در این پروژه ایفای نقش میکند.
این مجموعه حدود ۳۵ قسمت خواهد بود و فیلمبرداری آن بیش از یک سال به طول خواهد انجامید.
در این مجموعه، یکی از بازیگران نوجوان، دوران نوجوانی «مهیار عیار» را که کامران تفتی در فصل نخست این مجموعه آن را ایفا کرده بود، بازی خواهد کرد.
فیلمبرداری «شکیب عیار» در شهرک سینمایی غزالی انجام میشود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
نظر شما