به گزارش میراث آریا، «دارتانیان تصمیم می‌گیرد به شهر پاریس سفر کند و به تفنگداران بپیوندد؛ زندگی‌ای سرشار از خطر، عشق و هرج و مرج و دروغ. دارتانیان در شرایطی که باید برای غرور و جایگاه خود مبارزه کند با سه تفنگدار آشنا می‌شود و شعارشان این می‌شود: یکی برای همه، همه برای یکی.»

این روایتی مختصر از ماجرای سه تفنگدار است؛ اثری که در ادبیات کلاسیک جهان شناخته شده و توسط نویسنده شهیر فرانسوی، الکساندر دوما نوشته شده است.

بر اساس این رمان فیلم و سریال‌های تلویزیونی ساخته شده است و حالا کمپانی رویال شکسپیر قصد دارد در قالب یکی از تولیدات جدید خود، نمایش سه تفنگدار را روی صحنه ببرد.

قرار است این اثر نمایشی سرشار از لحظات هیجان‌انگیز و طنز، توسط پل هانتر کارگردانی شود.

سه تفنگدار پاییز و زمستان سال جاری میلادی در استراتفورد لندن روی صحنه خواهد رفت.

