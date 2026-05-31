به گزارش میراث آریا، صبح امروز یکشنبه ۱۰ خردادماه درویشرضا منظمی، نوازنده، آهنگساز و مدرس پیشکسوت موسیقی ایرانی و عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، در سن ۸۷ سالگی پس از تحمل یکدوره بیماری درگذشت.
بنا بر اعلام خانواده این هنرمند پیشکسوت، مراسم خاکسپاری او در زادگاهش شهر الشتر در استان لرستان برگزار میشود.
منظمی از چهرههای ماندگار موسیقی نواحی و موسیقی دستگاهی ایران بود که بیش از نیم قرن از عمر خود را صرف آموزش، پژوهش و نوازندگی کمانچه و ویلن کرد. او که متولد سال ۱۳۱۸ در الشتر لرستان بود، نزد استادانی چون حسین یاحقی، نورعلی برومند، داریوش صفوت و علیاصغر بهاری به فراگیری موسیقی پرداخت و در طول سالهای فعالیت هنری خود با گروههای مطرح موسیقی ایران همکاری داشت.
نام او به عنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار موسیقی بومی و سنتی ایران شناخته میشد.
