به گزارش خبرنگار میراث آریا، پریسا شجاعی با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه «چمدون قصهگویی من» در همکاری و همسفری با گروه رویداد چهارگوشه، میهمان عمارت تاریخی اجلال در تفرش شد. هدف این برنامه با رویکردی نوین در آموزش غیررسمی، برقرار کردن پیوندی عمیق میان ادبیات کودک و گنجینههای معنوی و ناملموس است.
عروسک «بیبی کگ زرتشتی»؛ نماد پیوند طب سنتی و میراث فرهنگی
او با اشاره به استفاده از عروسکهای بومی و دستساز به عنوان راویان قصه، افزود: در این برنامه، عروسک آیینی بیبی کگ زرتشتی که ریشه در آیینهای کهن تفرش دارد، معرفی شد. این عروسک که برای شفای بیماران دوخته میشود، در دل خود گیاه معطر و دارویی "آویشن" را جای داده است. معرفی این نماد به کودکان، مسیری بود برای آشنایی آنان با پیوند میان پزشکی سنتی، آیینهای شفابخش و میراث ناملموس نیاکانشان در طبیعت بکر تفرش.
عمارت اجلال؛ تقاطع میراث ملموس و ناملموس
شجاعی در مورد فضای برگزاری این رویداد گفت: عمارت تاریخی اجلال، بهعنوان یادگاری معماری دوره قاجار، میزبان کودکانی بود که در فضایی آمیخته با تاریخ، شنونده قصههایی از جنس هویت شدند. در این بخش، پیوند میان میراث ملموس (بنای تاریخی) و میراث ناملموس (قصهها و سنتهای شفاهی) به شکلی عینی تصویرسازی شد تا کودکان با اصالت فرهنگی خود آشنا شوند.
حضور مترجم؛ پیوند هنر دست و حفاظت از محیط زیست
رئیس بخش معرفی فرهنگی پژوهشگاه خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای برجسته این نوبت، حضور پوپک جوان، مترجم، بود که قصهای محیطزیستی با الهام از طبیعت تفرش و معرفی صنایعدستی منطقه را روایت کرد. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی کودکان با میراث ناملموس از مسیر پیوند میان هنر دست و حفاظت از زمین بود.
او در پایان خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از خلاقیت کودکان، راهکارهایی برای حفظ این میراث گرانبها بررسی شد تا آنان خود را بهعنوان نگاهبانان آینده میراث ناملموس سرزمینشان بشناسند.
انتهای پیام/
نظر شما