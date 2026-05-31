به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، با تاکید بر اهمیت صیانت از اماکن مذهبی و تاریخی اظهار کرد: برخی از بقاع متبرکه استان به دلایل مختلف دچار آسیب شده‌اند و نیازمند برنامه‌ریزی مشترک برای مرمت و احیا هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، با اشاره به وضعیت امامزاده پیرعمر سنندج افزود: این بنای تاریخی-مذهبی مهم در دوران جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونی دچار آسیب شده و به‌عنوان یکی از اماکن شاخص مذهبی استان، نیازمند مرمت اساسی و بازسازی با رویکردی مشترک میان دستگاه‌های متولی است تا روند حفاظت، استحکام‌بخشی و احیای آن با جدیت دنبال شود.

او همچنین به ظرفیت‌های مجموعه باباگرگر قروه اشاره کرد و گفت: این مجموعه با توجه به ویژگی‌های تاریخی، مذهبی و گردشگری، قابلیت تبدیل شدن به یک مقصد مهم گردشگری مذهبی، تاریخی و طبیعی را دارد و می‌تواند در قالب یک طرح جامع مورد سامان‌دهی قرار گیرد.

طالب‌نیا عنوان کرد: اجرای طرح‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، زمینه‌ساز احیا، حفاظت و بهره‌برداری اصولی از این اماکن ارزشمند خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خواستار تسریع در تدوین برنامه‌های عملیاتی، تامین اعتبارات لازم و آغاز روند مرمت و ساماندهی این دو اثر شاخص استان شد.

