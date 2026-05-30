به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: در حاشیه نودمین شب تجمع مردمی حمایت از ایران اسلامی در سنندج، که شامگاه جمعه هشتم خردادماه ۱۴۰۵ با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان، مدیرکل اوقاف و امور خیریە استان کردستان، جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس و جمعی از مسئولان استان و شهرستان در میدان آزادی این شهر برگزار شد، از منشور رسمی ثبت میراث فرهنگی ناملموس با موضوع «سنت تجمعات و مشارکت‌های اجتماعی در دفاع از میهن» رونمایی شد.

مدیرکل‌ میراث‌فرهنگی کردستان افزود: این منشور از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در چارچوب قوانین مربوط به صیانت از میراث‌فرهنگی ناملموس کشور صادر شده و بر اساس آن، مشارکت‌های اجتماعی و حضور مردمی در دفاع از میهن به عنوان یکی از مصادیق میراث‌فرهنگی ناملموس ایران به ثبت رسیده است.

او با اشاره به اهمیت این ثبت ملی عنوان کرد: حضور آگاهانه، مسئولانه و داوطلبانه مردم در صحنه‌های دفاع از میهن و حمایت از ارزش‌های ملی، بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی ملت ایران است که در طول تاریخ تداوم داشته و امروز به عنوان یک میراث ناملموس ارزشمند مورد شناسایی و ثبت قرار گرفته است.

طالب‌نیا یادآور شد: بر اساس مفاد این منشور و در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۷ هیات وزیران، ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور و آیین‌نامه مشارکت در پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مصوب سال ۱۴۰۰ هیات وزیران، موضوع «سنت تجمعات و مشارکت‌های اجتماعی در دفاع از میهن» در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: این اثر ناملموس با گستره فرهنگی ملی و به شماره ۳۳۶۵ در تاریخ هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس کشور ثبت شده است.

او اظهار کرد: منشور ثبت این اثر به امضای علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی و علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی رسیده است.

طالب‌نیا افزود: ثبت و پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس مرتبط با مشارکت‌های اجتماعی و روحیه همبستگی ملی، نقش مهمی در انتقال ارزش‌های فرهنگی و هویتی به نسل‌های آینده دارد و می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی در کشور کمک کند.

