مسابقه نقاشی «ملایر در چشم من» برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، ابراهیم جلیلی یکشنبه ۱۰ خرداد، اظهار کرد: این مسابقه به مناسبت روز و هفته میراثفرهنگی و با موضوع «نقاشی از بناهای تاریخی ملایر» ویژه کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال برگزار و با استقبال علاقهمندان مواجه شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملایر اضافه کرد: مراسم تقدیر از نفرات برتر مسابقه نقاشی«ملایر در چشم من» صبح امروز یکشنبه ۱۰ خردادماه با حضور شرکتکنندگان و خانوادههای آنها در محل اداره میراثفرهنگی شهرستان برگزار و ضمن تجلیل از نفرات برتر و اهدای جوایز، از تلاش و خلاقیت تمامی شرکتکنندگان نیز قدردانی شد.
او هدف از برگزاری این مسابقه را آشنایی کودکان و نوجوانان با میراث تاریخی و فرهنگی شهرستان عنوان کرد و گفت: شناخت و حفاظت از میراثفرهنگی از سنین پایین آغاز میشود و هنر میتواند بهترین ابزار برای ایجاد ارتباط کودکان و نوجوانان با هویت تاریخی باشد.
جلیلی در پایان بیان کرد: شرکتکنندگان میتوانند در روزهای آتی با مراجعه به اداره میراثفرهنگی ملایر، جوایز و لوح یادبود خود را دریافت کنند.
