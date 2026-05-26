به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان در این برنامه که دوشنبه ۴ خرداد انجام شد، با تاکید بر حفظ نام و یاد گنجینه‌های زنده بشری همدان به‌ویژه استاد ضرابیان، از سال‌ها عشق و تلاش بی‌وقفه این هنرمند نام‌آشنا و خانواده ایشان تقدیر کرد.

او با اشاره به اینکه نام استاد ضرابیان به‌عنوان گنجینه‌ زنده بشری به ثبت رسیده است، اظهار کرد: در همدان نام هنرمندان زیادی مانند این هنرمند فرهیخته جاودانه شده‌اند و آنچه استاد ضرابیان را در تاریخ ماندگار کرد اخلاق، رفتار، روش و منش استاد در کنار هنر والای وی بود.

معصوم‌علیزاده با بیان اینکه ارج نهادن به هنر و هنرمندان حوزه صنایع‌دستی و معرفی آن‌ها به نسل جوان در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان است و در این راستا برنامه‌هایی مانند همایش دست‌های ماندگار برگزار شده است، افزود: ماندگار کردن چهره‌های ماندگار صنایع‌دستی در تاریخ، به دلیل شخصیت بی‌بدیل و آثار فاخر آن‌ها امری ضروری است.

او با اشاره به اینکه معرفی هرچه بهتر اساتیدی مانند استاد ضرابیان فاصله فرهنگی بین نسل قدیم و جدید را کاهش می‌دهد، گفت: شناساندن هنرمندان و اساتید می‌تواند به خوبی این خلا را پر کند و نوجوانان و جوانان را به سمت فرهنگ اصیل ایرانی سوق دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه تلاش هنرمندان صنایع‌دستی بسیار ارزشمند است و در سخن نمی‌گنجد، عنوان کرد: زمانی که ظرفیت فکری هنرمند اغنا شود جوشش کرده و هنرمند را به چشمه جوشانی تبدیل می‌کند که اثرات آن در جامعه ماندگار می‌شود.

قابل ذکر است؛ استاد سید محمدباقر ضرابیان قدیمی‌ترین حلبی‌ساز همدان و از هنرمندان نام‌آشنای صنایع‌دستی بود. او در سال ۱۳۱۳ در خانواده‌ای با پیشینه ضرب و ضرابی متولد شد و راه پدر را در این رشته ادامه داد. استاد ضرابیان را به عنوان احیاگر حلبی‌سازی می‌شناسند و تعدادی از آثار ارزشمند ایشان هم‌اکنون در موزه وقف همدان نگهداری می‌شود. این استاد فرهیخته که نامش بر اساس قانون سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث‌فرهنگی ناملموس، به شماره ۳۶ به‌عنوان گنجینه زنده بشری در رشته حلبی‌سازی به ثبت رسیده است، خرداد سال گذشته چشم از جهان فرو بست.

انتهای پیام/