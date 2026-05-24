به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمید ملانوریشمسی یکشنبه ۳ خرداد در دیدار با فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان، توسعه گردشگری را یکی از اولویتهای استان همدان عنوان کرد.
استاندار همدان ضمن تأکید بر صیانت و حفاظت از گنجینههای ارزشمند استان، بیان کرد: زیرساختهای حفاظتی در محوطههای تاریخی، موزهها و اماکن گردشگری باید بیش از پیش تقویت شوند.
او بر همافزایی و همکاری دستگاههای زیربط برای توسعه گردشگری و نگهداری از آثار تاریخی تاکید کرد و گفت: تمامی اقداماتی که در استان انجام میشود باید در قالب یک زنجیره ارزش به گردشگری وصل شود.
ملانوریشمسی با اشاره به اینکه نقشه جامع تحول و پیشرفت استان با محوریت آب، محیطزیست و گردشگری تدوین شده است، افزود: همدان ۱۹۰۰ جاذبه تاریخی و طبیعی دارد و باید از تمام توان برای حفظ و معرفی آنها بهره ببریم.
او با اشاره به اینکه توسعه گردشگری بدون زیرساخت مناسب امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: همدان جاذبههای گردشگری بینظیری مانند کتیبههای گنجنامه، غار علیصدر و بوعلیسینا دارد و باید این داشتهها را بیش از قبل قدر نهیم.
استاندار همدان با اشاره به اینکه گردشگری بزرگترین محور توسعه استان است، بیان کرد: تقویت زیرساختهای گردشگری، زمینهساز رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در استان است.
در ادامه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با تشریح برنامههای میراثفرهنگی، اظهار کرد: تقدیر از پیشکسوتان این حوزه، برگزاری نشستهای علمی و تخصصی و افتتاح پروژه از جمله این برنامهها بود.
محسن معصومعلیزاده با اشاره به تقویت زیرساختها در محوطههای تاریخی استان مانند محوطه هگمتانه، افزود: در حال حاضر ۴۰ دوربین پایش مجموعه هگمتانه را انجام میدهند.
او با اشاره به اینکه سیستم پایش در تمام بناهای استان باید به روز رسانی شوند، گفت: صیانت و نگهداری از آثار تاریخی جزو اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی استان است.
