به گزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ آیت احمدی یکشنبه ۳ خرداد در دیدار با استاندار همدان، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این استان، بیان کرد: همدان یکی از کهنترین شهرهای ایران است و از ظرفیتهای غنی تاریخی و گردشگری کمنظیری برخوردار است.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: وجود ۴۳ هزار اثر ثبتی، ۴۳۰ پایگاه میراث ملی و جهانی و ۲۶۰ موزه در کل کشور نشان از جایگاه ویژه گنجینههای ارزشمند تاریخی در ایران است.
او با اشاره به اینکه یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی با دو هزار نیرو در سطح کشور فعالیت میکند، افزود: هوشمندسازی و به روز رسانی سیستم پایش در اماکن تاریخی و گردشگری یک امر ضروری است.
احمدی با اشاره به اینکه استان همدان دارای یکهزار و ۲۰۰ اثر ثبت ملی است، گفت: برای صیانت هرچه بهتر از این داشتههای ارزشمند، هوشمندسازی روند حفاظت از آثار، اشیا و محوطههای میراثفرهنگی امری اجتنابناپذیر است.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حفاظت از میراثفرهنگی را نیازمند عزم راسخ و مشارکت همگانی دانست و اظهار کرد: هوشمندسازی یگان حفاظت میراثفرهنگی با هدف کاهش جرایم و تعرض به این میراث گرانبها انجام خواهد شد.
او با اشاره به عملکرد مطلوب یگان حفاظت میراثفرهنگی استان همدان باوجود کمبود نیروی انسانی، صیانت از آثار تاریخی و داشتههای فرهنگی را اولویت اصلی وزارتخانه متبوع عنوان کرد.
