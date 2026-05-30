درب چاه قلعه اشتران تویسرکان مسدود و رفع خطر شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد احمدی شنبه ۹ خرداد اضافه کرد: در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و با هدف پیشگیری از بروز خطرات احتمالی، درب چاه قلعه اشتران مسدود و عملیات رفع خطر آن انجام شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تویسرکان ادامه داد این اقدام با پیگیری این اداره و در چارچوب برنامههای حفاظتی این بنای تاریخی اجرا شد تا ضمن حفظ این اثر ارزشمند، ایمنی بازدیدکنندگان و ساکنان محدوده نیز تأمین شود.
او خاطرنشان کرد: قلعه تاریخی اشتران از بناهای ارزشمند تاریخی منطقه به شمار میرود و حفاظت، مرمت و رسیدگی به آن در قالب برنامههای مستمر اداره میراثفرهنگی شهرستان دنبال میشود.
انتهای پیام/
نظر شما