به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن معصوم‌علیزاده سه‌شنبه ۵ خرداد، در دیدار با غلامحسین مجذوبی رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا، با تاکید بر تداوم همکاری میان دانشگاه بوعلی‌سینا و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، از همراهی دانشگاه برای برگزاری نخستین همایش ملی زنجیره ارزش سفال و سرامیک و کنفوبیشن گردشگری سلامت قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه نگاه صرف این اداره‌کل برگزاری همایش نیست و اثرگذاری در ذهن مخاطب در درجه اول اهمیت قرار دارد، افزود: نشست‌های تخصصی و کارگاه‌هایی که در جریان همایش زنجیره ارزش سفال و سرامیک برگزار شد با هدف پیوند هنر، علم و صنعت برنامه‌ریزی شد و به دنبال ارتقاء سطح علمی شرکت‌کنندگان بود.

او تبدیل مستقیم مطالعات به محصول را از جمله اهداف این‌گونه همایش‌ها دانست و اظهار کرد: ارتباط میان دانشگاه و تحقیقات علمی با صنایع‌دستی استان به‌ویژه سفال و سرامیک یک نیاز مبرم است.

معصوم‌علیزاده با اشاره به اینکه همدان باوجود شهرهای جهانی و ملی صنایع‌دستی ظرفیت بسیار خوبی در این حوزه دارد، بیان کرد: این ظرفیت بالا به یک پشتوانه علمی نیاز دارد و دانشگاه بوعلی‌سینا می‌تواند در تحقق این امر خطیر یاری‌گر هنرمندان صنایع‌دستی به‌ویژه سفالگران باشد.

در پایان این دیدار، از دست‌اندرکاران برگزاری نخستین همایش ملی زنجیره ارزش سفال در دانشگاه بوعلی‌سینا تقدیر به عمل آمد.

