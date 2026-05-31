برگزاری جشنواره غذاهای سنتی در قهورد علیا کبودرآهنگ

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی غلامی با بیان اینکه در این رویداد ۴۰ نفر از بانوان روستا شرکت کردند، اظهار کرد: این جشنواره توسط داوران مجرب داوری و در نهایت از پنج غذای برتر تجلیل شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کبودرآهنگ ادامه داد: در این شهرستان شش اثر شامل دو غذا، سه بازی محلی و قالی مهربان در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

او درباره اهداف برگزاری این جشنواره بیان کرد: ایجاد شور و نشاط بین اهالی روستا، آگاهی دادن به مردم در زمینه روش‌های تغذیه مفید، ترویج غذای سالم و سنتی و احیای آداب و رسوم و میراث کهن گذشتگان از جمله اهداف این رویداد بود.

غلامی با اشاره به اینکه جشنواره فوق برای پنجمین سال با محوریت آش غازیاغی در راستای حفظ میراث ناملموس برگزار شد، گفت: عیران شوربا و آش غاریاغی دو غذای این منطقه هستند که در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کبودرآهنگ در پایان خاطرنشان کرد: ارزش غذایی، استفاده کم از روغن، طعم، مزه، تزئینات، خلاقیت و نوآوری از معیارهای امتیاز دادن به غذاها توسط داوران جشنواره بود.

انتهای پیام/