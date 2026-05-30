یوسف قناتی فیلمساز خوزستانی، در گفت‌وگو با میراث‌آریا، از حضور پوران درخشنده فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده و کارگردان سینما، به‌عنوان تهیه‌کننده مستند «نازول» خبر داد.

نویسنده و کارگردان مستند نازول، با اشاره به روایت این مستند از زندگی کودکی خوش‌صدا و علاقه‌مند به خوانندگی در روستایی محروم زندگی می‌کند گفت: نگاه انسانی و اجتماعی این مستند، به تجربه زیسته و ظرفیت‌های امیدبخش در بستر زندگی محلی می‌پردازد.

قناتی با تاکید براینکه، این مستند مراحل ساخت خود را به پایان رسانده اظهار کرد: مستند نازول اکنون در مسیر برنامه‌ریزی برای حضور در جشنواره‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی قرار دارد.

«۱۴۸۰» و «درویش» از دیگر آثاری است که توسط این مستندساز خوزستانی تولید شده است.

